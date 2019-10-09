Birecik ve Ceylanpınar arasında yer alan 200 km'lik sınır hattı "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Bölgeye sivil girişi yasaklandı

T\u00fcrkiye'nin Suriye s\u0131n\u0131r\u0131nda yer alan \u015eanl\u0131urfa'da Birecik ve Ceylanp\u0131nar aras\u0131nda yer alan 200 km'lik s\u0131n\u0131r hatt\u0131 "\u00f6zel g\u00fcvenlik b\u00f6lgesi" ilan edildi. B\u00f6lgeye sivil giri\u015fi yasakland\u0131Her an\u0131n\u0131 kaydetti! 19 ya\u015f\u0131ndaki Tu\u011fba'n\u0131n bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ekipleri harekete ge\u00e7irdiBM G\u00fcvenlik Konseyi D\u00f6nem Ba\u015fkan\u0131 Matjila: \u201cSuriye\u2019de \u00e7\u00f6z\u00fcm askeri operasyonlarla sa\u011flanamaz.\u201dBM G\u00fcvenlik Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Jerry Matjila Suriye i\u00e7in itidal \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131. Matjila sivillerin korunmas\u0131 gerekti\u011fini kaydetti.
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