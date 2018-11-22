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Birecik'te arazi kavgası: 6 yaralı, 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 17:11 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı.

Birecik'te arazi kavgası: 6 yaralı, 11 gözaltı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı.
Birecik'in Özveren Mahallesi'nde oturan Yılmaz ile Eryoldaş aileleri arasında öğleden sonra arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi ihbarla gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mahallede önlem alarak soruşturma başlatan jandarma ise olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

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Birecik'te arazi kavgası: 6 yaralı, 11 gözaltı

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