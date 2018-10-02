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Birecik’te inşaatta çökme: 3 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 15:14 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde inşaat halindeki tek katlı evde beton dökümü sırasında kalıp çöktü.

Birecik’te inşaatta çökme: 3 işçi yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde inşaat halindeki tek katlı evde beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Demir, kalıp ve harcın altında kalan 3 işçi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin inşası sırasında bugün beton dökülürken, kalıpta çökme meydana geldi, 3 işçi, demir, kalıp ve harçtan oluşan göçüğün altında kaldı. Diğer işçiler ile çevre sakinleri tarafından çıkarılan yaralılar, araçlarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Birecik’te inşaatta çökme: 3 işçi yaralıBirecik’te inşaatta çökme: 3 işçi yaralıBirecik’te inşaatta çökme: 3 işçi yaralı

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