Birecik’te inşaatta çökme: 3 işçi yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde inşaat halindeki tek katlı evde beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Demir, kalıp ve harcın altında kalan 3 işçi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin inşası sırasında bugün beton dökülürken, kalıpta çökme meydana geldi, 3 işçi, demir, kalıp ve harçtan oluşan göçüğün altında kaldı. Diğer işçiler ile çevre sakinleri tarafından çıkarılan yaralılar, araçlarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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