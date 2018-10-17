HABER

Birecik'te mahalle muhtarına terör gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda, Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Ö. gözaltına alındı.

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda, Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Ö. gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/PYD ile bağlantısı olduğu iddia edilen Birecik'in Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Ö.'yü gözaltına aldı. Evinde arama yapılan muhtar sorgulanmak üzere Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Şüphelinin, geçen pazartesi İçişleri Bakanlığı tarafından; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilerek görevden uzaklaştırılan 259 muhtar arasında yer aldığı öğrenildi.

PARTNERRüyanızda eğer sarhoş olduğunuzu görürseniz...Rüyanızda eğer sarhoş olduğunuzu görürseniz...
'Ayşe öğretmen, cezasının infazı ertelenmezse yeniden bebeği ile cezaevine girecek''Ayşe öğretmen, cezasının infazı ertelenmezse yeniden bebeği ile cezaevine girecek'
Türkiye'nin ilk mikro minyatür sergi alanı Kuşadası'nda açıldıTürkiye'nin ilk mikro minyatür sergi alanı Kuşadası'nda açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemede şaşırtan sözler! 'Yoruldum artık, tahliyemi istiyorum'

Mahkemede şaşırtan sözler! 'Yoruldum artık, tahliyemi istiyorum'

Canlı yayında intihar etti, sevgilisine izletti

Canlı yayında intihar etti, sevgilisine izletti

Yer: İstanbul! Genç kıza sokak ortasında kabusu yaşattı

Yer: İstanbul! Genç kıza sokak ortasında kabusu yaşattı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.