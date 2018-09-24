HABER

Birecik'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Birecik'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Birecik- Nizip yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Osman T. yönetimindeki 06 BV 3799 plakalı otomobil, Cebrail D.'nin kullandığı 27 EF 363 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik ve Nizip devlet hastanelerine kaldırılarak, tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Birecik'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralıBirecik'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralıBirecik'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralıBirecik'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

PARTNERParlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!Parlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!
80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı 80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı
14 yaşındaki çocuk, cinayeti motosiklet için işlediğini öne sürdü14 yaşındaki çocuk, cinayeti motosiklet için işlediğini öne sürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Ankara'da ormanda sır cinayet

Ankara'da ormanda sır cinayet

Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

İntihar girişimi şova dönüştü

İntihar girişimi şova dönüştü

Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.