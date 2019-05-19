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Birecik’te üçüncü kez heyelan paniği yaşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 20:59 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprağın kaymasıyla oluşan heyelan bölgesinde bu kez üçüncü kez heyelan meydana geldi.

Birecik’te üçüncü kez heyelan paniği yaşandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprağın kaymasıyla oluşan heyelan bölgesinde bu kez üçüncü kez heyelan meydana geldi. Tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçalarının yola savurulduğu heyelanda bir kafeteryada hasar oluştu.
Olay, akşam saatlerinde Fırat Nehiri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 1 ay önce heyalan meydana gelen bölgede geçen hafta yine heyelan meydana geldi. 13 evin tahliye edildiği bölgede akşam saatlerinde üçüncü kez meydana gelen heyelanda büyük gürültü ile kayan toprak ve kaya parçaları çevreye savruldu. Bölgede parka gezmeye gelenler ise toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığını heyelanda kafeteryada hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yola düşen kaya parçaları iş makineleri ile kaldırılmasına başlandı. Heyelan anı ise çevredekiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

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Birecik’te üçüncü kez heyelan paniği yaşandıBirecik’te üçüncü kez heyelan paniği yaşandıBirecik’te üçüncü kez heyelan paniği yaşandıBirecik’te üçüncü kez heyelan paniği yaşandı

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