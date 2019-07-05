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Birecik'te 'yol' eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 22:47 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun tekrar trafiğe açılmasını isteyen kalabalık bir grup, belediye binası önünde eylem yapıp ardından Birecik Köprüsü'nü ulaşıma kapattı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun tekrar trafiğe açılmasını isteyen kalabalık bir grup, belediye binası önünde eylem yapıp ardından Birecik Köprüsü'nü ulaşıma kapattı. Gerginliğin yaşandığı ve uzun araç konvoyun oluştuğu yol, yetkililerin uzun uğraşları sonucu kalabalığın dağılmasıyla ulaşıma açıldı.

Birecik'te Nisan ve Mayıs aylarında aşırı yağış nedeniyle Kelaynak Üretim Tesisleri yolundaki tepelik alanda yumuşayan toprağın kaymasıyla farklı tarihlerde 3 ayrı heyelan meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle yaklaşık 2 aydır yolları kapalı olan esnaf, iş yapamadıkları gerekçesiyle ellerinde yazılı dövizlerle belediye binasına yürüdü. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde kalabalığın yanına giden Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, sorunun kendileriyle alakalı olmadığını, yolun yeniden açılabilmesi için gerekli işlemlerin devam ettiğini, bölgenin ise riskli olduğu gerekçesiyle trafiğe kapandığını belirtti. Mirkelam'ın bu sözüne karşılık tepki gösteren esnaf, Karadeniz'de yaşanan bir heyelanda molozların aynı gün kaldırıldığını fakat Birecik'te aylardır herhangi bir çalışma yapılmadığını öne sürdü.

YERE YAZAR KASA ATTILAR

Yaşanan olaylara tepki gösteren bir esnaf ise iş yapamaz duruma geldiği için yanındaki yazar kasayı atarak "İşte bizim tepkimiz" dedi. İlçe kaymakamının da belediyeye gelmesi üzerine grubun içinden seçilen 10 kişi, yetkililerle görüştü. Eylem yapan grup ise arkadaşları çıkana kadar ellerindeki pankartlarla Gaziantep yolu üzerindeki Fırat Köprüsüne doğru ilerledi. Köprüye giden kalabalık slogan atarak yolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri ise yolu kapatan grubu ikna etmek için büyük çaba harcadı. Bir süre yolu trafiğe kapatan kalabalık daha sonra ikna edilerek köprüyü ulaşıma tekrar açtı. Gerginliğin devam ettiği ilçede yaşanan sorunun çözümü için gerekli çalışmaların hızlandırılıp yolun ulaşıma açılacağı sözü üzerine grup dağıldı.

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