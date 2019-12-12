Birevim, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmine sponsor oldu

Sezonun en iddialı filmleri arasından yer alacak olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi 17 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak. ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin ana sponsoru ise Birevim oldu.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’ın yapımcısı olan Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak bir film geliyor. Sezonun en iddialı filmleri arasından yer alacak olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi 17 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak. ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin ana sponsoru ise Birevim oldu. Sponsorluk anlaşması Bozdağ Film’in Riva’daki platosunda Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi ve Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ arasında gerçekleştirildi.

"Dünya standartlarinda bir sinema filmi"

Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ‘Türkler Geliyor:Adaletin Kılıcı’ filmi sponsorluğuyla ilgili olarak dizi sektöründe elde ettikleri başarıyı sinemaya taşımak istediklerini belirtirken filmlerinin dünya ölçeğinde bir sinema filmi olduğunu vurguladı.

Bozdağ: "Birevim’in verdiği destek ile daha geniş kitlelere ulaşacağız. Filmimiz dünya standartlarında bir dönem filmi oldu. Tarihimizi anlatmalıyız. Biz bunun hassasiyetini benliğimizde taşıyoruz. Bizler tarihimizi anlatamazsak başkaları bizim tarihimizi farklı anlatmaya başlıyor. Bozdağ Film bu hassasiyetle projeler ortaya koyarken, aynı hassasiyeti taşıyan Birevim de her zaman bizim yanımızda olup bize desteğini sunuyor. Birevim’e ve değerli Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.