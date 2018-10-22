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Birevim'den tasarrufa dayalı ev alma yöntemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: - "Kişi, evini Birevim modeliyle hem uygun taksitlerle alırken hem de hiç faiz veya vade farkı ödemiyor"

İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Kişi, evini Birevim modeliyle hem uygun taksitlerle alırken hem de hiç faiz veya vade farkı ödemiyor." ifadesini kullandı.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların almak istedikleri evi en ucuza mal edecekleri tasarrufa dayalı ev alma yöntemlerini geliştirdiklerini kaydetti.

Tamamen müşteri odaklı bu yöntemle faiz, vade farkı ya da başka ek ödemeler olmadan ve istenilirse hiç peşinatsız ev sahibi olunabileceğini aktaran Çiftçi, "Yine yöntemimiz sayesinde 480 kişiye kadar tasarruf programlarına girerek küçük taksitlerle hayal ettiğiniz konutun sahibi olabilirsiniz. Birevim'in oluşturduğu tasarrufa dayalı ev alma yöntemleri sayesinde borcunuzu kısa sürede bitirirsiniz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Birevim'in tasarrufla faizsiz modelinde oluşan tüm faydanın tekrar tasarruf sahiplerine döndüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Örneğin, 200 bin TL değerinde bir ev sahibi olmak isteyen kişi, 10 yıl kredi kullandığı zaman neredeyse ekstra 300 bin TL fazladan faiz ödemesi yaparken, toplam ödemesi 500 bin TL seviyelerinde oluyor. Ayrıca, kredi kullanılması durumunda 4 bin TL'nin üzerinde aylık taksitler ödemek zorunda kalıyor. Birevim'in tasarrufa dayalı faizsiz modelinde ise 200 bin TL değerinde bir ev için hiç fark ve faiz ödenmezken aylık taksitler peşinat verilmediği takdirde 120 kişilik tasarruf programında bin 666 TL oluyor. Kişi, evini Birevim modeliyle hem uygun taksitlerle alırken hem de hiç faiz veya vade farkı ödemiyor."

Bu gelişmeler çerçevesinde tasarrufa dayalı faizsiz ev alım sektörünün sürekli büyüdüğünü aktaran Çiftçi, konut alımında faizlerin son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektörünün gelişimini tetiklediğini belirtti.

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