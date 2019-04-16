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Birevim'den yeni model

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:13 | Son Güncelleme

Birevim, artık zorunlu bölgeler ya da inşaat planlarından kredisiz ev sahip olmak yerine, istenilen evin alıcı tarafından seçildiği yeni bir model sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yeni nesil kredisiz, tasarrufa dayalı finansal ev alma çözümü Birevim, artık zorunlu bölgeler ya da inşaat planlarından kredisiz ev sahip olmak yerine, istenilen evin alıcı tarafından seçildiği yeni bir model sunuyor.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, istenilen evin alıcı tarafından seçildiği yeni bir model öneriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, son dönemlerdeki konut alımında faizlerin yüksek seviyelere çıkmasıyla birlikte faizsiz ev alma sektörünün gayrimenkul piyasasında ciddi hareketlilik sağladığına dikkati çekerek, “Biz evinizi Birevim olarak inşa etmiyoruz, Türkiye’nin herhangi bir yerinden seçebileceğiniz hayalinizdeki evi satın aldırıyoruz. Ev sahibi olma hayallerinize ortak olarak, küçük taksit imkanlarıyla gerçeğe dönüştürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin her bölgesinden alıcıların istedikleri evi almalarının yolunu açan Birevim, tasarrufa dayalı finansal yöntemler ile ev sahibi olmak isteyen bireylere birbirinden özel avantajlar sunuyor.

Birevim, müşterilerine 480 kişiye kadar oluşturulan tasarruf programları sayesinde küçük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı veriyor. Peşinat zorunluluğunun olmadığı bu özel yöntemde borç olması gerekenden erken bitiyor. Öte yandan bu yeni yöntem, kullanıcısına ek maliyet getirmediği gibi evi en uygun maliyetle alma imkanı sunuyor.

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