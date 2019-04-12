Birevim'e 6 ödül

İSTANBUL (AA) - Özgün finansal çözüm anlayışıyla öne çıkan Birevim, biri halk oylaması özel ödülü olmak üzere toplam 6 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en saygın birkaç iş ödülleri programından biri olan Stevie ödüllerini alabilmek için dünyanın farklı ülkelerinden binlerce firma ve kurum her sene yarışıyor bu yıl 17. kez düzenlenen, 2019 yılı Stevie Ödülleri’nde Türkiye’den 14 firma ödüle layık görüldü. Büyüyen faizsiz finans sektörü de yurt dışı platformlarda dikkati çekmeye devam ediyor.

Gayrimenkul sektöründe faizsiz çözümlerin ön plana çıktığı son dönemlerde, Birevim’in tasarrufa dayalı finansal modeli, müşteri hizmetleri, müşteri memnuniyeti, hayata geçirdiği yenilikleri, kendi sektörüne kazandırdıkları, kalite standartları gibi pek çok konu jüriler tarafından değerlendirilerek, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz ve 1 adet halk oylaması özel kristal ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyi müşteri hizmetleri ve uluslararası yılın CEO'su kategorilerinde altın, en iyi satış büyümesi başarısı ve en iyi tüketici ürün ve hizmetleri kategorilerinde gümüş, en iyi müşteri memnuniyeti kategorisinde ise bronz ödülle birlikte yılın en iyi müşteri servisi halk oylaması özel ödülü de Birevim’in oldu.