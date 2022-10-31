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Bireysel emeklilikten emekli olanlar ne kadar maaş alıyor? BES'ten emekli olan sigortalı ne kadar maaş alır, BES'ten emekli olan 10 yıl sonra ne kadar maaş alır?

31.10.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireysel Emeklilik Sistemi tam olarak rahat bir emeklilik dönemi geçirmek isteyenlerin çalışma hayatları boyunca birikim yapmasına yardımcı olur. Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olan Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemine denir. Devlet katkısının da söz konusu olduğu bu emeklilikte sisteme yatırılan her katkı payı belli bir ek tutar olarak kişinin hesabında birikir. Peki, bireysel emeklilikten emekli olanlar ne kadar maaş alıyor?

Bireysel emeklilikten emekli olanlar ne kadar maaş alıyor? BES'ten emekli olan sigortalı ne kadar maaş alır, BES'ten emekli olan 10 yıl sonra ne kadar maaş alır?

Bireysel emeklilikten emekli olabilmek için Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) katınılan tarih itibarıyla sistemde 10 yılı ve 56 yaşını tamamlamış kişiler emekli olmak hakkı kazanır. Bireysel emeklilikte birikim tutarı, sistemde ne kadar süre ile kalındığı ve bu süre içinde sisteme ne kadar katkı payı ödendiği ile ödenen katkı payının değerlenmesi sonucu hangi fonların tercih edildiği ile orantılı şekilde ilerler. Bu durumda bireysel emeklilikten ne kadar maaş alındığı sisteme erken yaşta girme ile doğru orantılıdır. Emeklilik hakkı kazanıldıktan sonra BES sisteminden birikimi alabilmenin farklı yolları vardır. Aylık maaş olarak ya da bir kısmını toplu olarak alabilindiği gibi kalan tutar da aylık olarak alınabilir. Ancak bu durum her şirkette farklılık gösterebilir.

Bireysel emeklilikten emekli olanlar ne kadar maaş alıyor?

Bireysel emeklilik sisteminden iyi bir birikime ulaşmak isteyenler genel olarak sisteme erken yaşta girmeye başlar. Emekliliği düşünüp uzun süre sistemde kalanlar ve küçük sayılarla değil ortalama olarak bir katkı payı ödeyen ve bu ödenen katkı paylarının piyasada getirisi yüksek emeklilik fonlarında değerlendirenlere göre maaş oranları değişir. Bireysel emeklilikten emekli olunduktan sonra tercihe göre birikimler ister toplu bir şekilde ister aylık maaş ya da bir kısmı toplu olarak bir kısmı da maaş olarak alınabilir. Bireysel emeklilik sisteminden emekli olup maaş alabilmek için bazı şartların karşılanması gerekir. BES emeklisi olmak için şartlar:

  • Emekli olabilmek için en az 10 yıl sistemde kalmak.
  • 56 yaşını doldurmak.

Bireysel emeklilikten emekli olanların maaşları asgari prim esas alınarak hesaplanır. Bu durumda merak edilen sorulardan biri olan "Bireysel emeklilik maaşın yüzde kaçı?" sorusunun cevabı şu şekilde: Asgari prime göre esas kazancın %3'üne karşılık gelen bir tutar kadar katkı payı ödenir. Bireysel emeklilikten emekli olan kişilerin maaşları ne kadar birikim yaptıklarına göre değişiklik gösterir.

Bireysel emeklilikten 10 yıl sonra ne kadar maaş alırım?

56 yaşını tamamlayan ve aynı zamanda bireysel emeklilik sisteminde minimum olarak 10 yıl kalan kişiler bireysel emekli olmaya hak kazanırlar. Emekli olmaya karar verildiği zaman başvuru yapılan zaman ve o güne kadar yapılan birikim hesaplanır. Birikimler, ödenen katkı payları, devlet katkısına ve fonların getirilerinde göre değişiklik gösterir. Sistemde kalınan süre ve tercih edilen fona göre dağılım fon getirileri hesaplanır. Ödemeler ise toplu olarak ya bireysel emeklilik maaşı olarak alınabilir.

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emekli maaşı bireysel emeklilik

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