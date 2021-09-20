Bireysel silahlanmanın kapsamı genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik, geçen hafta 19. kez değişti. Yapılan değişiklikle birlikte Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başkanı/ üyeleri, büyükşehir belediyelerinde görevli genel sekreterler, il özel idaresi genel sekreteri ve müteahhitler, silah ruhsatı alabilecekler arasına eklendi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre müteahhitlere silah ruhsatı yapacakları işin büyüklüğüne göre verilecek. Bazı meslekler de silah ruhsatının yenilenmesinde harç alınmaması kararlaştırılırken yeniden silah verilmesi 'sakıncalı' olanlardan uygun bulunanlara da taşıma veya bulundurma ruhsatı verilecek.

