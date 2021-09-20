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Bireysel silahlanmanın kapsamı genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

20.09.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateşli Silahlar Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Son yapılan değişiklikle birlikte ruhsatlı silah alabileceklerin sayısı artırılırken silah alma yasağı olanlara da ruhsat verilmesinin önü açıldı.

Bireysel silahlanmanın kapsamı genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik, geçen hafta 19. kez değişti. Yapılan değişiklikle birlikte Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başkanı/ üyeleri, büyükşehir belediyelerinde görevli genel sekreterler, il özel idaresi genel sekreteri ve müteahhitler, silah ruhsatı alabilecekler arasına eklendi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre müteahhitlere silah ruhsatı yapacakları işin büyüklüğüne göre verilecek. Bazı meslekler de silah ruhsatının yenilenmesinde harç alınmaması kararlaştırılırken yeniden silah verilmesi 'sakıncalı' olanlardan uygun bulunanlara da taşıma veya bulundurma ruhsatı verilecek.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu nedir arkadaş silaha neden ihtiyaç duyulur. düzgün iş yapan kimden korkar. niye 3 bin 5 bin korumayla gezer. vay memleketim vayyyy.
YAZIKLAR OLSUN.....VERİN HERKESE VERİN....SİNİRLENEN BİRBİRİNİ VURSUN, SONRA ÇOK PİŞMANIM DESİN SALIVERİLSİN. NEREDEN TUTARSAN ELİNDE KALIYOR
Para lazım , para . Umurlarında mı ölmüşler , yaralanmışlar ... Para, paraa. Ver parayı git kime sıkarsan sık ... Limon değil ha silah sıkacan .

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