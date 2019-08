“Bireyselleşme şiddet duygusunu körüklüyor”

“Bencil değil, ‘tekbenci’yiz”

Bu olanakları insanoğluna sunan olgunun teknoloji devrimi olduğunun altını çizen Eker, “Yapay zeka teknolojisi de insanoğluna artık her şeyi sunabilir durumda: Eğlence, aşk, cinsellik, saldırganlık... Bu yeni üretim ve yaşayış biçimleri de kendi kültür ve ideolojisiyle geliyor. Sadece anların ve rekabetin vurgulandığı, birlikteliğin, derin düşünmenin, paylaşmanın hükmünün olmadığı bir kültür bu. Buna bencillik denmez. Bencillikte diğeri vardır: Aslolan hakkı olanı ona vermemektir. Tekbencilikte ise diğeri, ilişkide insan olarak kendine yer bulamaz. Teknoloji, insanlar arasındaki bağa sirayet edip onu yıprattıkça yalnızlaşmış, güvenli bağlarla sarmalanamamış ve korkan, korktuğu için de en güvenli korunma biçiminin saldırmak olduğunu düşünen kitlelerle birlikteyiz. Yalnızlaştıkça korkuyor, korktukça saldırıyor, saldırdıkça bizi daha da yalnız kılacak bir ruhsal evrenin tuğlalarını yerleştiriyoruz” diye konuştu.

"Ne zamandan beri şiddete eğilimli bir toplum olduk?"

“Türk insanı ne zamandan beri bu kadar şiddete eğilimli oldu” sorusuna ise Eker, “Doğuştan” karşılığını veriyor: “Bu şiddet çağı ne zaman başladı diye sorarsak, doğduğumuzda diyebiliriz. Yani aslında ilk insandan beri vardı. Oradaydı. Her zaman da güçlüydü şiddet eğilimimiz. Hatta hayatta kalmamızı sağlayan şey de yıkıcı itkilerimizdir bir yanıyla. Her embriyon annesinin rahim duvarına tutunur ve annesinden can kapmaya çalışır. Bu çok ciddi bir hayatta kalma savaşıdır. Yaşam şiddetle başlar. Ancak medeniyet insan yavrusunun bu eğilimlerini sosyalleştirme çabasındadır”