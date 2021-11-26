Birgül Ulusoy Aşk Mantık İntikam'dan neden ayrıldı? "Yapımcılarla..."

Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Birgül Ulusoy şaşırtan açıklamalar yaptı. İnternette yayınlanan bir programa konuk olan oyuncu Birgül Ulusoy, kadrosundan ayrıldığı "Aşk, Mantık, İntikam" dizisinin ardından ilginç yorumlarda bulununca gündeme geldi.

Diziden neden ayrıldığının sorulması üzerine Birgül Ulusoy, "Orada birçok dengeler var. Kimseyi zan altında bırakmayayım. Bir rol için anlaşıyorsunuz. Rol için ilerlemeler vadediliyor. Esas kız ve esas oğlanın hikâyesi ilerlerken senaristlerin kafası karışıyor ya da yapımcı 'Ona yaz, buna yazma' şeklinde müdahil olunca yan roller atıllaşıyor. Oyuncu olarak 'Benim burada ne işim var' diyorsun" dedi.

"YAPIMCIYI BOĞAZ'A GÖTÜRMEDİM"

Birgül Ulusoy açıklamasının devamında ise "Ben yapımcıyı Boğaz'da karides yemeye davet etmediğim için, yönetmene düğününde altın kolye takmadığım için... Böyle ilişkilerin içinden geçiyor bu işler... Belli bir grubun içindeysen oyunculuk yapıyorsun. Belli insanlarla dirsek temasın varsa oyunculuk yapıyorsun. Bunun dışında senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.

