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Birgül'ün eski sevgilisi tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde İrfan Çengel'in güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Birgül'ün eski sevgilisi tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde İrfan Çengel'in güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çengel, vatandaşların 'yapma' uyarısına rağmen cinayeti işledikten sonra intihar ediyor.
Alsancak semti 1420 Sokak'ta salı sabahı meydana gelen olayda, güzellik salonu işleten Birgül Bilal, iş yerine geldiğinde, dükkanı önünde bekleyen eski sevgilisi İrfan Çengel ile karşılaştı. Birgül Bilal ve İrfan Çengel arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çengel, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, Bilal'i başından vurdu. Bilal'in kardeşi Songül Bilal'i de yaralayan İrfan Çengel, silahı başına dayayıp, tetiği çekti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Birgül Bilal ile İrfan Çengel'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Songül Bilal ise ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Birgül Bilal'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Buca Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. İrfan Çengel'in cenazesinin de yakınları tarafından defnedildiği bildirildi. Songül Bilal'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
UYARILARI DİKKATE ALMADI
Öte yandan olay anına ilişkin bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde önce Birgül Bilal'i darbeden Çengel, çevredekilerin 'Yapma' uyarılarına rağmen silahını ateşliyor. Eski sevgilisini öldüren Çengel, daha sonra yere çökerek silahını kendi vücuduna dayayıp, intihar ediyor. Görüntülerde bazı vatandaşların olayı izlemesi de dikkat çekiyor.

FOTOĞRAF

Birgül'ün eski sevgilisi tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktıBirgül'ün eski sevgilisi tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktıBirgül'ün eski sevgilisi tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

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