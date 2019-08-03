HABER

Birgün Gazetesi yazarı trafik kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Birgün Gazetesi yazarlarından Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybederken eşi yaralandı.Kaza, 09.00 sıralarında Seydişehir Konya Karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Birgün Gazetesi yazarlarından Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybederken eşi yaralandı.
Kaza, 09.00 sıralarında Seydişehir Konya Karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan Cüneyt Cebenoyan (59) idaresindeki 34 ZE 3553 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan Osman B., idaresindeki BA 975 TJ plakalı yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı, ardından refüjde bulunan demir bariyerlere saplandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile eşi itfaiye tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı eşi Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Bartın'da kafeteryalara 180 bin lira 'nargile' cezasıBartın'da kafeteryalara 180 bin lira 'nargile' cezası
Konstanze Eickhorst, Bodrum'da klasik müzik rüzgarı estirdiKonstanze Eickhorst, Bodrum'da klasik müzik rüzgarı estirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.