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BirGün ve Evrensel'den Basın İlan Kurumu'na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 19:49 | Son Güncelleme

BirGün ve Evrensel gazeteleri, Basın İlan Kurumu’nun "Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması" ya da "haber başlıkları" gerekçesiyle iki gazeteye ilan ve reklam akışını durdurmasına tepki gösterdi.

BirGün ve Evrensel'den Basın İlan Kurumu'na tepki

BirGün gazetesi Basın İlan Kurumu'nun (BİK) gazeteye üç ayı aşkın bir süredir ilan ve reklam akışını durdurduğunu açıkladı. Gazete sürmanşetten duyurduğu bilgilendirmede, BİK'in ilanları durdurmasının ilk gerekçesinin, elektronik ortamda tutulması zorunlu olan "Baskı ve Bayi-İade Defterleri"nin gecikmeli olarak tutulduğu iddiası olduğunu kaydetti.

BirGün'e göre bu sorun 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle giderildi, dolayısıyla gerekçe ortadan kalktı. Ancak gazete bunun ardından kurumun, "Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması" şeklinde ikinci bir gerekçe ortaya koyduğunu ifade ederek, "BİK bu gerekçeye dayanarak, üç ayı aşkın bir süredir uygulamakta olduğu yasağa 'devam' kararı verdi" ifadesini kullandı.

BirGün gazetesi ajanslardan birebir aldığı tüm haberlerle ilgili kaynak belirttiğini ifade ederek, "BİK, yönetmeliği zorlayarak -bizden başka hiçbir gazeteden bu yorumun gereklerini talep etmeden- tüm haber ve fotoğraflara imza ve kaynak istiyor. Bunu gerekçe göstererek de ilan ambargosunu sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

İbrahim Varlı: Ciddi bir yaptırım, ambargo var

BirGün gazetesi Yayın Kurulu Üyesi İbrahim Varlı DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, BİK'in kararını eleştirdi. Varlı, "Halihazırda 49 günlük sadece haber içeriklerinden kaynaklı, haberde kullandığımız 'saldırı' kelimesinden dolayı uygulanan bir ceza var. Bunun dışında da süresiz bir ceza söz konusu. Ciddi bir yaptırım, ambargo var. Ve bunun hiçbir hukuki, yasal dayanağı da yok. Anayasal ve yasal hakkımız olan basın ilanımız resmen yetkililer tarafından kesilmiş bulunuyor" dedi.

Söz konusu ceza alan haberler, "Cumartesi annelerine saldırı", "Ekmek eylemine gazlı saldırı", "Basına borç kıskacı", "Sancak'a kan tekeli" ve "JES'e karşı direnen yurttaşlara jandarma saldırısı: 26 gözaltı" başlıklarını taşıyor.

Fatih Polat: İktidarı eleştirenler baskı altına alınıyor

Evrensel Gazetesi ise Basın İlan Kurumu'nun "haber başlıklarını" gerekçe göstererek gazeteye ilan ve reklam akışını durdurduğunu belirtti. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, "Basın İlan Kurumu’nun kuruluş gerekçesi, kamuyu bilgilendirme amacı güden basın organlarının halkın vergileriyle mali olarak desteklenmesi. Ama iktidarı destekleyen yayın organlarına çok güçlü bir mali destek verilirken, muhalif haberlere yer veren, iktidarı eleştiren yayın organları baskı altına alınıyor. Başlıklarımıza müdahale ediliyor, ilan kesme cezaları alıyoruz" diye konuştu.

Basın İlan Kurumu'nun gazetelere verdiği ilanlar, TBMM Başkanlığına verilen bir soru önergesiyle de gündeme gelmişti. Soru önergesini veren CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a göre Basın İlan Kurumu BirGün'e ilan akışını "sudan bir gerekçeyle" durdurdu.

Bulut, "Aslında amaç havuz medyasının dışında kalan tüm basın kuruluşlarına gelir kaynağını kesmek. BirGün'e, Cumhuriyet'e Sözcü'ye…Yani hükümetin düşünce iklimine uzak basın yayın organlarına haksızlık yapıyor" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in soru önergesine verdiği yanıtı hatırlatan Bulut, şöyle konuştu: "Meclis Başkanlığı beş senede 263 ilana 816 bin TL vermiş. İlanlara baktığımızda tüm bu ilanlar maalesef sadece havuz medyası gazeteleri bu ilanları almış" dedi.

DW / GA, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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