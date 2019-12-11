BirGün ve Evrensel'den Basın İlan Kurumu'na tepki

BirGün gazetesi Basın İlan Kurumu'nun (BİK) gazeteye üç ayı aşkın bir süredir ilan ve reklam akışını durdurduğunu açıkladı. Gazete sürmanşetten duyurduğu bilgilendirmede, BİK'in ilanları durdurmasının ilk gerekçesinin, elektronik ortamda tutulması zorunlu olan "Baskı ve Bayi-İade Defterleri"nin gecikmeli olarak tutulduğu iddiası olduğunu kaydetti.

BirGün'e göre bu sorun 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle giderildi, dolayısıyla gerekçe ortadan kalktı. Ancak gazete bunun ardından kurumun, "Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması" şeklinde ikinci bir gerekçe ortaya koyduğunu ifade ederek, "BİK bu gerekçeye dayanarak, üç ayı aşkın bir süredir uygulamakta olduğu yasağa 'devam' kararı verdi" ifadesini kullandı.

BirGün gazetesi ajanslardan birebir aldığı tüm haberlerle ilgili kaynak belirttiğini ifade ederek, "BİK, yönetmeliği zorlayarak -bizden başka hiçbir gazeteden bu yorumun gereklerini talep etmeden- tüm haber ve fotoğraflara imza ve kaynak istiyor. Bunu gerekçe göstererek de ilan ambargosunu sürdürüyor" açıklamasını yaptı.