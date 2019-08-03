HABER

Birgün yazarı Cebenoyan kazada hayatını kaybetti, eşi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde önce önündeki otomobile, ardından da bireyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Cüneyt Cebenoyan yaşamını yitirdi, eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde önce önündeki otomobile, ardından da bireyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Cüneyt Cebenoyan yaşamını yitirdi, eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı.

​Kaza, saat 08.30 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak Mahallesi'nde meydana geldi. Birgün Gazetesi Yazarı Cüneyit Cebenoyan yönetimindeki 34 ZE 9553 plakalı otomobil, aynı yöne giden Osman Bardakçı yönetimindeki BA 975 TJ plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolü kaybolan otomobil, bariyere çarparak durdu. Kazada sürücü Cüneyit Cebenoyan hayatını kaybetti, eşi Ayşegül Cebenoyan ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşegül Cebenoyan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cüneyit Cebenoyan'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kondu.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Bartın'da kafeteryalara 180 bin lira 'nargile' cezasıBartın'da kafeteryalara 180 bin lira 'nargile' cezası
Konstanze Eickhorst, Bodrum'da klasik müzik rüzgarı estirdiKonstanze Eickhorst, Bodrum'da klasik müzik rüzgarı estirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.