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Biri 13 diğeri 14 yaşında! Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı... 'Büyü de gel'

07.12.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 13 ve 14 yaşındaki ortaokul öğrencileri erkek arkadaş yüzünden birbirlerine girdi. Atıl halde bulunan binaya İ.D.'yi götüren Ç.D., burada 8'inci sınıf öğrencisini arkadaşlarıyla birlikte tekme tokat dövdü. İ. D.'ye tokat atıp, sürükleyen Ç.D., "Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?" dedi. Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek tepki gösterdi.

Biri 13 diğeri 14 yaşında! Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı... 'Büyü de gel'

Olay, 4 Aralık'ta Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka bir okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü. Çağla D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İrem D.'yi hakaretlerde bulunup, dövdü.

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''BÜYÜ DE GEL''

İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?" dedi. Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek tepki gösterdi. Bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

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(DHA)

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