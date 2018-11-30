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Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 10:02 | Son Güncelleme

Adana'da ikisi de 16 yaşındaki M.S. ve A.T., parkta fotoğraf çektiren Muhammet Furkan Birkaç (17) ve İlyas Can'a (20) 'Burada fotoğraf çektiremezsiniz, burası bizim mekanımız' diyerek kavga çıkardı. Kavga sonunda 16 yaşındaki genç katil oldu. Bıçaklanan gençlerden Muhammet Furkan hayatını kaybetti

17 Kasım günü Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Yalçın Park içinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Furkan Birkaç (17) ve İlyas Can (20) buluştuktan sonra gezmek için parka gitti. Parkta fotoğraf çekilen gençlerin yanına gelen M.S. (16) ve A.T. (16), “Burası bizim mekanımız, bizim semtimiz. Burada fotoğraf çekilemezsiniz” dedi. İki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. M.S., yanında bulunan bıçakla Muhammet Furkan Birkaç’ı karnından, İlyas Can’ı sırtından bıçakladı.

İki çocuk olaydan sonra kaçarak izlerini kaybettirirken, Muhammet Furkan Birkaç ve İlyas Can, tedavi için Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Furkan Birkaç 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken, diğer taraftan da İlyas Can ve diğer görgü tanıklarının verdiği eşkale uygun bir kişiyi aramaya başladı.
Cinayet dedektifleri 100’e yakın izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İzlenen görüntülerde zanlıların mahallede oldukları belirlendi. Cinayet olayına karışan M.S. ve A.T., evlerinde gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden olayda bıçağı kullandığı ileri sürülen M.S. tutuklanırken, A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana bıçaklama kavga cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Onun bunun... Yaşına başına bakmıcan aslında cebinde bıçak taşıyabiliyorsa aklı ermeye başlamış demektir. Atacaksın 40 yıl, hapislerde ömrü çürüsün. Çocuk diye salınıyor sonra gidip başkalarına zarar veriyorlar.
çocuk diye ceza almayacak yaptığı yanına kar kalacak...
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