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  4. Biri 85 diğeri 86 yaşındaydı... Giresun’daki yaşlı çiftin ölümüyle ilgili yürek burkan iddia: "Kimseye muhtaç olmamak için..."

Biri 85 diğeri 86 yaşındaydı... Giresun’daki yaşlı çiftin ölümüyle ilgili yürek burkan iddia: "Kimseye muhtaç olmamak için..."

04.08.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Alucra ilçesinde 85 yaşındaki Ali Sağlık, 86 yaşındaki eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeği ile öldürüp aynı silahla intihar etmişti. Sağlık çifti son yolculuklarına uğurlandı. 2018 yılında bir televizyon programına konuk olan Sağlık çiftinin ölümünden ise iddiaya göre 'kimseye muhtaç olmama' dramı çıktı. Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşi Fatma Sağlık’a baktığı, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp intihar ettiği iddia edildi.

Biri 85 diğeri 86 yaşındaydı... Giresun’daki yaşlı çiftin ölümüyle ilgili yürek burkan iddia: "Kimseye muhtaç olmamak için..."

Olay, dün akşam saatlerinde Hacıhasan köyünde meydana geldi. Ali Sağlık, eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programa konuk olan çiftin cenazeleri, bugün köyde toprağa verildi.

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ÇİFT, BÜTÜN MAL VARLIĞINI DEVLETE BAĞIŞLAMIŞ

Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olan 5 çocuk sahibi çiftin, 1 hafta önce bütün mal varlığını devlete bağışladığı ortaya çıktı.

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Birisi 86 yaşında, diğeri 85... Eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti! Birisi 86 yaşında, diğeri 85... Eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti!

"KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMAK İÇİN..."

Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşine baktığı, zamanla kendisinin de ilerleyen yaşı nedeniyle zayıf düştüğü, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp, intiha ettiği öne sürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Alucra ölüm

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