Biri AK Partili, diğeri İYİ Partili... 'Gülsüm Cengiz' gelinler, belediye başkanlığı için yarıştı! İşte ilçenin ilk kadın belediye başkanı

Okan Kocakaya'nın geçen hafta İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak amacıyla istifasının ardından boşalan Demre Belediye Başkanlığı görevi için mecliste seçim yapıldı. Seçime Demre Belediye Meclisi'nin 15 üyesinin tamamı katıldı. 'Millet İttifakı'nın adayı olarak etik gereği CHP'den İYİ Parti grubuna katılan meclis üyesi Gülsüm Cengiz ile 'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak AK Parti'li meclis üyesi Gülsüm Cengiz (41) seçime katıldı.

DEMRE'NİN DE İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI

İki kuzenin eşleri olan Gülsüm Cengiz'lerin yarışında ipi göğüsleyen, İYİ Partili Gülsüm Cengiz oldu. Gülsüm Cengiz üçüncü turda 8 oy alarak Demre'nin yeni belediye başkanı seçildi. AK Parti'li Gülsüm Cengiz ise 7 oyda kaldı. Yeni belediye başkanı Gülsüm Cengiz, Demre'nin de ilk kadın belediye başkanı oldu. Başkan Gülsüm Cengiz, ayrıca Antalya'nın 19 ilçesinde de tek kadın belediye başkanı. Seçimi eski başkan Okan Kocakaya ve siyasi parti başkanları da izledi. Seçimin ardından Okan Kocakaya, CHP ve İYİ Parti il başkanlarıyla yöneticiler, makamında ziyaret ettikleri Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz'i tebrik etti.

'ÇOK MUTLUYUM'

Başkan Gülsüm Cengiz, "Demre'nin ilk kadın belediye başkanı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Atatürk'ün Türk kadınlarına verdiği haklar sayesinde bir cumhuriyet kadını olarak buradayım. Beni göreve layık gören başta CHP, İYİ Parti il ve ilçe başkanlarıma, Demre Belediye Meclisi üyelerine, destek veren Demrelilere teşekkür ediyorum. En önemlisi görev yaptığı 4 yılda Demre'nin çehresini değiştiren Belediye Başkanımız Okan Kocakaya'ya teşekkür ediyorum. Bana güven duyarak vekaleti bıraktı. Onun başlattığı projelere aynen devam edeceğiz. Arkadaşlarımla birlikte Demre için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Demrelilerin belediye başkanı olacağım" dedi.

AYNI AİLENİN GELİNLERİ

Demre'nin Büyükkum Mahallesi'nde oturan, Hasan Cengiz ile evli olan 2 çocuk annesi Gülsüm Cengiz CHP'nin 5'inci sıra meclis üyesi adayı; Osman Cengiz ile evli olan 3 çocuk annesi Gülsüm Cengiz ise AK Parti'nin 5'inci sıra meclis üyesi adayı olarak 31 Mart 2019'da yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katıldı. CHP'li Gülsüm Cengiz, seçim öncesi ilçe yönetiminden istifa edip aday olurken, AK Parti'li Gülsüm Cengiz de Kadın Kolları Başkanlığı'ndan istifa edip, aday oldu. Yerel seçimde 2 Gülsüm Cengiz de Demre Belediyesi meclis üyeliğine seçildi.

(DHA)

