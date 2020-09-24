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Biri alkollü, diğeri ehliyetsiz! Kafa kafaya çarpıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:35 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de trafikte dehşet saçan biri alkollü diğeri ise ehliyetsiz sürücü, otomobilleriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Biri alkollü, diğeri ehliyetsiz! Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale kent merkezindeki Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Plevne Caddesi üzerinden Millet Caddesi istikametine seyreden Süleyman S. idaresindeki otomobil ile Selçuk B.’nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Selçuk B. ile Süleyman S. ve yolcu olarak bulunan Gürcü D. ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, Süleyman S.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, Selçuk B.’ye de 1.25 alkollü araç kullanmaktan haklarında yasal işlem başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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