Biri bizi dinliyor! Cebimizdeki casus cep telefonu: Ses, görüntü... Sürekli kayıtta ama engellemenin bir yolu var!

Biri bizi dinliyor. Hem de cebimiz kadar yakın bir mesafeden. Çünkü elde, cepte, yastık altında... cep telefonları hep en yakınımızda.

"TELEFONLARIMIZ DİNLENİYOR MU?"

Yapılan bir araştırmaya göre telefonlarımızın mikrofonları bizi dinliyor. Herkesin zaman zaman duyduğu "Telefonlarımız dinleniyor mu?" endişesi hiç de yersiz değil.

NE KONUŞURSAK KAYIT ALTINA ALIYOR"

ATV Haber'e konuşan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Akıllı telefonlar bizleri dinliyor. Ne konuşursak kayıt altına alıyor. Özellikle uygulamaları indirirken verdiğimiz erişim izinleri başımıza dert açabilir. Biz istemediğimiz durumlarda kamera kayıt altına alabilir. Bununla birlikte sesler de karşı tarafa aktarılmış olabilir" dedi.

Bu gerçeğin dolandırıcılık amacıyla da kullanılabilir uyarısında bulunan Kırık, "Bankacılık işlemlerimize ulaşabilirler ve bizim aleyhimize olan her türlü işlemi yapabilirler" dedi.

TELEFONUMUZUN BİZİ DİNLEMESİNİ NASIL ENGELLERİZ?

Herkesi tedirgin eden bu durumdan korunmanın mümkün olabildiğini belirten Kırık "Telefonlarımızı kullanmadığımız dönemlerde uygulama ayarlarına girmeli, mikrofon ve kamera erişim iznini kapatmalıyız. Bununla birlikte hangi uygulamayı kullanırsak kullanalım takip iznini kısıtlamalıyız. Aksi taktirde telefonlar adeta bir casus gibi biz dinleyebilir, her adımımızı takip edebilir." diye konuştu.