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  4. Biri çarptı diğer ikisi üstünden geçti! Mardin'de korkunç kaza anbean kameralara yansıdı...

Biri çarptı diğer ikisi üstünden geçti! Mardin'de korkunç kaza anbean kameralara yansıdı...

03.01.2025 17:33
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.01.2025 17:33
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Mardin'de karşıya geçmeye çalışan Sevim Çeltiz'e otomobil çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil ise üzerinden geçti. Kadının hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıya geçmeye çalışan Sevim Çeltiz'e plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çeltiz'e arkadan gelen başka bir otomobil geçti.

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HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralı Sevim Çeltiz'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen kadına bir otomobilin çarptığı, diğer aracın üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Mardin Araç Otomobil araba kaza Kadın
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