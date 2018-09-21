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Biri çelik kasaların yerini tespit etmiş, öteki soymuş

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

KONYA'da iki farklı çelik kasa hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edilen Mehmet Can Gültekin (45) ve Şükrü Koçak (36) tutuklandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da iki farklı çelik kasa hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edilen Mehmet Can Gültekin (45) ve Şükrü Koçak (36) tutuklandı. Koçak'ın çalınacak çelik kasaları belirlediği, Gültekin'in de il dışından gelip kasaları açtığı belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Eylül tarihinde merkez Karatay ilçesi Fevçi Çakmak Mahallesi'ndeki bir plastik fabrikasında çelik kasadan 85 bin lira değerinde çek senet ve bin liranın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatı. Polis, şüphelilerin olay yerine geldiği hafif ticari aracın plakasını ve kiralık olduğunu tespit etti. Araç takip sisteminden aracın bulunduğu adrese giden polis ekipleri, yapılan operasyonla Mehmet Can Gültekin ve Şükrü Koçak'ı saklandığı evde gözaltına aldı.

İL DIŞINDAN GELİP KASALARI AÇIYORMUŞ

Sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin 28 Ağustos tarihinde Sarayönü ilçesine bağlı Kuyulusebil Mahallesi'ndeki bir evdeki çelik kasadan da 20 bin lira çaldığı belinlendi. Şüphelilerden Şükrü Koçak'ın ifadesinde, çalınacak olan kasaları kendisinin belirlediğini, tespiti yaptıktan sonra Mehmet Can Gültekin'e haber verdiğini, Gültekin'in de il dışından Konya'ya gelerek kasaları açtığını itiraf ettiği ifade edildi. 29 farklı dosyadan poliste suç kaydı bulunan ve 8 dosyadan da aranan Mehmet Can Gültekin ile 6 dosyadan poliste suç kaydı bulunan Şükrü Koçak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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