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Biri çöp poşeti fırlattı, diğeri saksıya yatırıp dövdü! Sokak ortasında şaşkına çeviren kavga

24.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sokak ortasında tartışmaya başlayan yabancı uyruklu 2 kişiden biri elindeki çöp poşetini tartıştığı kişinin kafasına fırlattı. Diğer kişi ise kendisine çöp fırlatan kişiyi saksıya yatırarak darp etti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Molla Gürani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yabancı uyruklu iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri diğerine elindeki dolu çöp poşetini kafasına fırlattı.

KAFASINA ÇÖP POŞETİ FIRLATINCA DÖVÜLDÜ

Çıkan kavgada kafasına poşet atılan şahıs, diğer şahsı saksıya yatırarak saniyelerce tekme ve yumruklarla darp etti. Yoldan geçen bir vatandaş tarafları ayırırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların emniyete birbirinden şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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İHA

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İstanbul Fatih

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