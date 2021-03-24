Biri çöp poşeti fırlattı, diğeri saksıya yatırıp dövdü! Sokak ortasında şaşkına çeviren kavga

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Molla Gürani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yabancı uyruklu iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri diğerine elindeki dolu çöp poşetini kafasına fırlattı.

KAFASINA ÇÖP POŞETİ FIRLATINCA DÖVÜLDÜ

Çıkan kavgada kafasına poşet atılan şahıs, diğer şahsı saksıya yatırarak saniyelerce tekme ve yumruklarla darp etti. Yoldan geçen bir vatandaş tarafları ayırırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların emniyete birbirinden şikayette bulunmadığı öğrenildi.

İHA

