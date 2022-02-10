Biri elektrikli araba üretiyor, biri iPhone... Tesla'nın tasarım lideri Franz von Holzhausen, Apple'ı topa tuttu!

Tesla elektrikli otomobil üretimi ile öne çıkan bir firmayken, Apple iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac gibi ürünleriyle teknolojik ürünlerin sunulması için çalışıyor. Spike Feresten'in podcast röportajı sırasında konuşan Tesla'nın tasarım lideri Franz von Holzhausen ise Apple hakkında ilgi çeken bir çıkış yaptı. Apple'ı sert bir şekilde eleştiren Holzhausen, bu anlamda dikkatleri üzerine çekti.

"DÖRT GÖZLE BEKLENECEK HİÇBİR ŞEY YOK GİBİ"

Franz von Holzhausen, "Apple ürünleriyle ilgili üzücü olan kısım, artık sanki dört gözle beklenecek hiçbir şey yok gibi. Sanki sadece devam ettirme durumu varmış gibi hissediyorum. Aynı şey üzerinde sadece küçük bir iyileştirme yapıyorlar. Bu yüzden ilham verici olması açısından bakarsak, yaptıklarıyla motive olmak zor." dedi.

APPLE WATCH KULLANIYOR AMA...

Henüz piyasaya sürülmeyen Cybertruck ile birlikte Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y'nin tasarımından sorumlu olan Holzhausen, sadece fitness özellikleri yüzünden Apple Watch taktığını ifade etti ve fitness kısmı dışında pek bir amaca hizmet edemediğini dile getirdi.

"TESLA'NIN MEZARLIĞI"

Tesla CEO'su Elon Musk da daha önce Apple'a yönelik eleştirilerde bulunmuştu. 2015 yılında Musk, Apple'a kendi aralarında şakayollu olarak "Tesla'nın mezarlığı" dediklerini söylemişti.



