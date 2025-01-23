Biri gözcülük yaptı, diğeri vurdu! Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Tatlı, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGAN VE GÖZCÜ KAÇTI

Saldırgan ile gözcülük yaptığı ileri sürülen şüpheli kaçarken, Tatlı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

Tatlı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tatlı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır