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Biri gözcülük yaptı, diğeri vurdu! Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

23.01.2025 15:56
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Diyarbakır'da Tuncay Tatlı (44), sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan ile gözcülük yaptığı ileri sürülen şüpheli kaçarken polisler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Biri gözcülük yaptı, diğeri vurdu! Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Tatlı, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGAN VE GÖZCÜ KAÇTI

Saldırgan ile gözcülük yaptığı ileri sürülen şüpheli kaçarken, Tatlı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

Tatlı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tatlı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı
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