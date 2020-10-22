HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Biri kadın 3 kişilik gasp çetesinin akılalmaz oyunu ortaya çıktı

Biri kadın 3 kişilik gasp çetesinin akılalmaz oyunu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 09:51 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta birlikte olma vaadiyle kandırdığı adamı gasp eden biri kadın 3 çete üyesi, mağdur kişinin şikayetiyle kıskıvrak yakalandı. Adamın ellerini kelepçeledikten sonra ilişki görüntüleri tehdidi ile boş senedi imzalatan çetenin yöntemi ise film senaryosunu aratmadı.

Biri kadın 3 kişilik gasp çetesinin akılalmaz oyunu ortaya çıktı

Olay, 19 Ekim akşamı Akevler Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi H.G. isimli 50 yaşındaki adam, önceden tanıştığı 28 yaşındaki kadın S.A. ile anlaşarak kiraladıkları daireye gitti. Bir süre sonra adamla kadının bulunduğu eve elindeki kuru sıkı tabanca ile giren 2 adam inşaat işçisi H.G.’yi darp ederek ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Önceden oda dolabına yerleştirilen cep telefonu kamera kayıtlarıyla H.G.’yi tehdit eden gasp çetesi üyesi 2 adam bin lira parasını aldıktan sonra görüntüleri yayma tehdidi ile H.G.’ye 2 boş senet imzalattı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yaşanan olaydan hemen sonra mağdur H.G. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Asayiş Büro Amirliği dedektifleri S.A. ve yanındaki 2 şüpheliyi üzerilerinde gasp ettikleri paradan kalan 700 lira, kuru sıkı tabanca, bıçak ve senetlerle birlikte yakaladı. H.G. ile S.A.’nın görüntüleri de ortaya çıktı. Yakalanan 3 kişi polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ASANSÖRDE KAMERALARA YAKALANDILAR

Asayiş Büro Dedektifleri olayla ilgili yaptıkları geniş çaplı araştırmada S.A. isimli kadın ile diğer 2 çete üyesinin daha önce asansörde bir arada olduklarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de ele geçirdi. Gasp çetenin yöntemi ise film senaryosunu aratmadı.

67bd8fe9bd2160a788cd36561843b73c

AW146084_01

(İHA/DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
'Koronavirüs beyinde kalıcı hasarlar bırakıyor''Koronavirüs beyinde kalıcı hasarlar bırakıyor'
iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!
Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 22 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati merakla bekleniyor
Yüz yüze eğitimle birlikte vakalar yükseldi mi? Bilim Kurulu Üyesi Kara'da flaş açıklama
Yüz yüze eğitimle birlikte vakalar yükseldi mi? Flaş açıklama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Bolu'daki 'Oynak Kazım' görenleri şaşırtıyor! Müzik duyunca oynamadan göbek atmadan duramıyor
Müzik duyunca oynamadan duramıyor
Yargıtay’dan flaş 'göz hakkı' kararı: Hırsızlık yapmış sayıldı
Hepimizin başına gelebilir! Suç sayılacak
Korkutan açıklama: Koronavirüs beyinde kalıcı hasarlar bırakıyor
'Koronavirüs beyinde kalıcı hasarlar bırakıyor'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.