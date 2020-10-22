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  4. Biri kadın 3 kişilik gasp çetesinin film sahnesini aratmayan senaryosu

Biri kadın 3 kişilik gasp çetesinin film sahnesini aratmayan senaryosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 09:37 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta birlikte olma vaadiyle kandırdığı adamı gasp eden biri kadın 3 çete üyesi mağdur kişinin şikayetiyle kıskıvrak yakalandı.

Biri kadın 3 kişilik gasp çetesinin film sahnesini aratmayan senaryosu

Esenyurt’ta birlikte olma vaadiyle kandırdığı adamı gasp eden biri kadın 3 çete üyesi mağdur kişinin şikayetiyle kıskıvrak yakalandı. Adamın ellerini kelepçeledikten sonra ilişki görüntüleri tehdidi ile boş senedi imzalatan çetenin yöntemi ise film senaryosunu aratmadı.
Olay, 19 Ekim akşamı Akevler Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi H.G. isimli 50 yaşındaki adam, önceden tanıştığı 28 yaşındaki kadın S.A. ile anlaşarak kiraladıkları daireye gitti. Bir süre sonra adamla kadının bulunduğu eve elindeki kuru sıkı tabanca ile giren 2 adam inşaat işçisi H.G.’yi darp ederek ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Önceden oda dolabına yerleştirilen cep telefonu kamera kayıtlarıyla H.G.’yi tehdit eden gasp çetesi üyesi 2 adam bin lira parasını aldıktan sonra görüntüleri yayma tehdidi ile H.G.’ye 2 boş senet imzalattı.

Polis operasyon başlattı
Yaşanan olaydan hemen sonra mağdur H.G. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Asayiş Büro Amirliği dedektifleri S.A. ve yanındaki 2 şüpheliyi üzerilerinde gasp ettikleri paradan kalan 700 lira, kuru sıkı tabanca, bıçak ve senetlerle birlikte yakaladı. H.G. ile S.A.’nın görüntüleri de ortaya çıktı. Yakalanan 3 kişi polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyeleri asansörde güvenlik kamerasına yakalandı
Asayiş Büro Dedektifleri olayla ilgili yaptıkları geniş çaplı araştırmada S.A. isimli kadın ile diğer 2 çete üyesinin daha önce asansörde bir arada olduklarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de ele geçirdi. Gasp çetenin yöntemi ise film senaryosunu aratmadı.

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