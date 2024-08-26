HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Biri komşularına diğeri akrabalarına kurşun yağdırdı... Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Biri komşularına diğeri akrabalarına kurşun yağdırdı... Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

26.08.2024 07:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde komşular arasında yaşanan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. M.E.'nin açtığı ateş sonucu komşularından 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Yenimahalle'de ise akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Biri komşularına diğeri akrabalarına kurşun yağdırdı... Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Silahlı komşu kavgası Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde tekrar kavga çıktı. Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'yi vurdu.

3'Ü DE HATINI KAYBETTİ

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

1

Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.

BİR KEZ DAHA SİLAHLAR ATEŞLENDİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Ankara'da bir başka kanlı hesaplaşma ise Yenimahalle'de yaşandı. Toptancı halinde akrabalar arasında yer tartışması çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda F.K., tabancayla karşı gruba ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ömer K., Gürkan K., Fevzi Miraç K. ve Ali B. yaralanırken, F.K. ise olay yerinden kaçtı.

a1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ömer K. ve Gürkan K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı kavga komşu
En Çok Okunan Haberler
CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

Erdoğan, Kabine sonrası orman yangınlarına vurgu yaptı: '15 Eylül'e kadar çok dikkatli olalım'

Erdoğan, Kabine sonrası orman yangınlarına vurgu yaptı: '15 Eylül'e kadar çok dikkatli olalım'

Mourinho hakeme demediğini bırakmadı!

Mourinho hakeme demediğini bırakmadı!

Bu maçta yok yok! 3 penaltı, 1 kırmızı kart, 9 sarı kart...

Bu maçta yok yok! 3 penaltı, 1 kırmızı kart, 9 sarı kart...

Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Özkan'ın Erdoğan'a hakaret ettiği paylaşıma tepkiler dinmiyor! Sosyal medyada gündem oldu: Kimse böyle bir terbiyesizliği yapamaz

Özkan'ın Erdoğan'a hakaret ettiği paylaşıma tepkiler dinmiyor! Sosyal medyada gündem oldu: Kimse böyle bir terbiyesizliği yapamaz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.