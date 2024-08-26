Biri komşularına diğeri akrabalarına kurşun yağdırdı... Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Silahlı komşu kavgası Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde tekrar kavga çıktı. Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'yi vurdu.

3'Ü DE HATINI KAYBETTİ

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.

BİR KEZ DAHA SİLAHLAR ATEŞLENDİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Ankara'da bir başka kanlı hesaplaşma ise Yenimahalle'de yaşandı. Toptancı halinde akrabalar arasında yer tartışması çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda F.K., tabancayla karşı gruba ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ömer K., Gürkan K., Fevzi Miraç K. ve Ali B. yaralanırken, F.K. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ömer K. ve Gürkan K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır