HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Biri oyaladı, diğeri çaldı

Biri oyaladı, diğeri çaldı

29.12.2020 10:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir marketten cep telefonu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de bir marketten cep telefonu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, bir kişi market çalışanını oyalarken, diğer şahıs ise kasada bulunan cep telefonlarını alıyor.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi 84024 Sokak’ta bulunan bir marketten çalınan 2 telefonla ilgili çalışma başlattı. İş yerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, şüphelilerden F.Ç.’yi gözaltına alırken, diğer şahsa ise ulaşamadı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından F.Ç. adliyeye sevk edilirken, diğer şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
Öte yandan, şahısların yaptıkları hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre şüphelilerden biri markete önce müşteri girip, iş yeri sahibini oyalarken, diğer şahıs da sessizce gelip, kasadaki telefonları alarak, çıkıyor. Arkadaşının telefonları almasını gören marketteki şüpheli, bir süre daha dükkanda oyalanıp, bir şey almadan çıkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacakProf. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak
Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Beyoğlu'nda güpegündüz dehşet! Boğazından bıçaklandı

Güpegündüz dehşet! Boğazından bıçakladı

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak

Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı yapılacak!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge! Artık zorunlu değil

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.