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Biri porno yıldızı diğeri kabin memuru iki erkek uçağın tuvaletinde...

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

ABD bu olayı konuşuyor! Delta Airlines'a ait bir uçağın tuvaletinde çekildiği iddia edilen görüntüler ülkede şok etkisi yarattı. Zira görüntülerde biri kabin memuru diğeri ünlü bir porno yıldızı olan iki erkeğin 'sıcak dakikaları' yer alıyor.

Biri porno yıldızı diğeri kabin memuru iki erkek uçağın tuvaletinde...

İnternete düştükten sonra kısa sürede yayılan videoda Delta Havayolları'nda çalışan bir erkek kabin memuru ve ünlü porno yıldızı Austin Wolf'un olduğu belirtildi.

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PORNO YILDIZI DÖVMELERİ NEDENİYLE İFŞA OLDU

Yüzleri net olarak görülmeyen ancak kabin memurunun kıyafetinden ve porno yıldızının dövmelerinden kimliği saptanan iki adamın seks videosunun sekiz dakika uzunluğunda olduğu belirtildi.
Kabin memuru olan adamın o gün görevli değil yolcu olduğu belirtilirken üniformasını çıkarmadığı aktarıldı.

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ÇALIŞAN AÇIĞA ALINDI

Havayolu şirketi olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu ve soruşturma tamamlanana kadar çalışanın açığa alındığını açıkladı.

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Videoda yer alan 20'li yaşlarındaki kabin memuru daha yeni işe girdiğini videonun kaydedildiğinden habersiz olduğunu ve videonun yayınlanmasında hiçbir dahli olmadığını aktardı.

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Delta airlines porno yıldızı uçak tuvalet seks ABD Austin Wolf

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