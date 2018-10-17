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BİRİ SAKAT KALDI, DİĞERİ ÖLDÜ; İKİ AİLE KAN DAVASINI ÖNLEMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL  DHA İstanbul'da Akdağ ve Tacer aileleri arasında 8 yıl önce başlayan husumet tarafların araya girmesiyle son buldu.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA
İstanbul'da Akdağ ve Tacer aileleri arasında 8 yıl önce başlayan husumet tarafların araya girmesiyle son buldu.
8 yıl önce Ercan Akdağ, Kıyasettin Tacer tarafından silahla vuruldu. Ercan Akdağ., bu saldırı sonrasında sakat kaldı. Kıyasettin Tacer bir süre cezaevinde kaldı. Geçtiğimiz yıl cezaevinden çıkan Kıyasettin Tacer, 8 yıl önce vurup sakat bıraktığı Ercan Akdağ'ın kardeşi tarafından Kâğıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi Paşabahçe Sokak'ta, sokak ortasında vurularak öldürüldü.
Bitlis'in Milli Aşireti'ne mensup iki taraf arasında yaşanan husumet, kanaat önderlerinden Muiniddin Aydın'ın araya girmesiyle son buldu. Gaziosmanpaşa'da bulunan Kazımiye Derneği'nde düzenlenen barış yemeğine aralarında husumet bulunan Akdağ ve Tacer ailelerinin mensupları katıldı. Barış töreni kanaat önderi Muiniddin Aydın'ın Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı. Her zaman barışın yanında olduklarını ifade eden Aydın, iki aile arasında sağlanan barışın sonsuza dek sürmesini diledi. Barış yemeğinde Akdağ ve Tacer ailesi fertleri Kuran-ı Kerim-in altından geçerek tokalaştı. 8 yıl önce Kıyasettin Tacer tarafından silahla vurularak sakat kalan Ferit Akdağ da barış yemeğine katıldı. Akdağ, iki aile arasındaki husumetin kan davasına dönüşmeden son bulmasına aracılık eden herkese teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:
-Toplantıdan görüntü
-Dua edilmesi
-Kur'an okunması
-Törenden görüntü
-Ferit Akdağ'ın konuşması
-Muiniddin Aydın'ın konuşması
-Ercan Akdağ'ın konuşması

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