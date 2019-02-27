Biri tabancayla vurdu, diğeri tekmeledi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'da tapu dairesinde başlayan alacak kavgası sokağa taştı. Kavgada Tevfik K., Oğuz Yenen'i 2 bacağından birer kurşunla vurarak, yaraladı. Saldırının ardından Tevfik K. teslim olurken, ikilinin beraberinde bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yerde yatan yaralıyı tekmeleyip, kaçtı.

Olay, Namık Çelebi Mahallesi Salim Demircan Sokak'taki İznik Tapu Dairesi önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tapu dairesinde Oğuz Yenen (47), Tevfik K. (44) ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında, alacak tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek, sokağa taştı. Bir süre sokak ortasında devam eden kavga sırasında Tevfik K., üzerinde taşıdığı tabancasını çekip, Oğuz Yenen'i 2 bacağından birer kurşunla vurdu. Tevfik K.'nin beraberinde bulunan kimliği belirsiz kişi de yaralı halde yere düşen Yenen'i tekmeledi. Kimliği belirsiz kişi kaçarken, Tevfik K. polisi arayıp, silahıyla birlikte teslim oldu.

İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan Oğuz Yenen ise ilk olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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