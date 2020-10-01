Biri Türk Asıllı 27 Amerikalı IŞİD Üyesi Artık ABD'de

Aralarında hem Türkiye hem ABD vatandaşı Ömer Kuzu’nun da olduğu, IŞİD saflarında savaşmak üzere Suriye ya da Irak’a gittiği bilinen 27 Amerikan vatandaşının tamamının ABD topraklarına geri getirildiği açıklandı. Bu kişilerden 10’unun terör iddialarıyla suçlandığı ya da mahkum edildiği belirtildi. Adalet Bakanlığı’nın Perşembe sabahı yaptığı açıklama, bir baba ve oğlunun Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) nezaretinden ABD’ye geri getirildiğinin duyurulmasının hemen ertesinde geldi. 52 yaşındaki Emraan Ali ile 19 yaşındaki oğlu Jihad dün Florida’da çıkarıldıkları federal mahkemede, terör örgütüne malzeme desteği vermekle suçlanmıştı. Mahkeme belgelerine göre, baba-oğul 2019 yılının Mart ayında Suriye’nin Baghuz kenti yakınlarında SDG’ye teslim olmuştu. Sadece “I.M.A” olarak tanımlanan küçük yaşta bir erkek çocuğunun da o sırada onlarla olduğu bilgisi verildi ancak Amerikalı yetkililer, bu kişinin ya da ailesinden herhangi bir üyenin ülkeye geri getirilen ama henüz kendilerine bir suçlama yöneltilmeyen 17 Amerikalı’dan biri olduğunu doğrulamadı. Çocuğun bir kızkardeşinin İngiliz bir IŞİD militanıyla evli olduğu ve henüz 15 yaşındayken doğum yaptığı kaydedildi.

Amerikalı bir yetkili VOA'ye yaptığı açıklamada, ABD'ye getirilen ancak IŞİD'le alakalı iddialarla henüz bir suçlama yöneltilmeyen 17 Amerikalı'dan 15'inin küçük yaşta olduğunu söyledi. Yetkili, diğer ikisinin de, aileleriyle birlikte IŞİD'e katılmaya gittikleri sırada küçük yaşta olduklarını belirtti. IŞİD saflarına katılan yabancı savaşçılar ve aileleriyle ilgili nasıl adımlar atılacağı konusu, örgütün elindeki toprakların tamamının geri alınmasından sonra ABD ve müttefikleri arasında derin tartışmalara neden oluyor. ABD diğer ülkelere IŞİD’e katılmak üzere evlerini terk edenleri geri almaları yönünde baskı yapıyor ancak başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülke bunu yapmada isteksiz davranıyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün yaptığı açıklamada, Suriye’de IŞİD’e destek vermekle suçlanan bir İtalyan vatandaşını yargılanmak üzere ülkeye geri getiren İtalya’ya teşekkür etti. Bu süreçte belirli ilerlemeler kaydedilse de SDG hala 2 bin civarında yabancı savaşçıyı Suriye’nin kuzeydoğusundaki geçici hapishanelerde tutmaya devam ediyor. Buna ilaveten 10 civarında da yabancı kadın ve çocuğun da bölgedeki mülteci kamplarında yaşadığı tahmin ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales yaptığı açıklamada, “ABD, IŞİD’e destek vermekle suçlanan Amerikan vatandaşlarının iadesi ve haklarında iddia edilen suçlarla ilgili Amerikan mahkemelerinde yargılanmaları için Suriye Demokratik Güçleri’yle birlikte çalıştırarak örnek oluşturmaya devam ediyor. Diğer ülkeleri, özellikle Batı Avrupa’dakileri, vatandaşları için sorumluluk almaya çağırıyoruz” dedi. Emraan ve Jihad Ali’nin yanı sıra iki Amerikalı daha geçen ay ABD’ye geri getirilmişti. Minnesota eyaletinden 23 yaşındaki Abdülhamid el Madioum 16 Eylül’de mahkeme önüne çıkmış ve IŞİD’e malzeme desteği sağlamakla suçlanmıştı. Yetkililer, Fas kökenli olan ABD vatandaşı El-Madioum’un 2015 yılının Temmuz ayında ülkesinde ailesini ziyaret planını iptal ederek, IŞİD’e katılmak için doğrudan Irak ve Suriye’ye gittiğini söyledi. ABD medyasına, IŞİD’e eşi ve iki kızıyla katıldığını anlatan Chicago’lu 44 yaşındaki Lirim Sylejmani de geçen ay aynı şekilde terör örgütüne malzeme desteği vermekle suçlanmıştı.