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Biricik Suden'i isyan ettiren olay

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 20:18 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, geçtiğimiz hafta kötü bir sürprizle karşılaştı.

Biricik Suden'i isyan ettiren olay

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Biricik Suden, spor salonunun çevresinde yaşayan 'Kürşat' adını verdiği kedinin yaralandığını fark etti. Hayvansever tasarımcı, karnına aldığı tekme sonucu kaburgaları kırılıp ciğerine batan kediyi hemen veterinere götürdü.

Bir haftadır yaşam savaşı veren kedinin tedavi masraflarını üstlenen tasarımcı, üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Suden, şu sözlerle hayvanlara işkence yapanlara isyan etti:
"Sıradan, vicdanlı, hayatı seven herkes mutlu olsun. Sevelim, sevilelim. Hayvanlara şiddet uygulayanların da Allah belasını versin!"

'Luxor' adlı Sphynx cinsi bir kedisi olan Suden'in bir de köpeği var.

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Anahtar Kelimeler:
biricik suden Mazhar Alanson

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