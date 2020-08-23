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Biricik Suden patladı! 'Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 11:27 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından verdiği 'kas' tepkisiyle dikkatleri üzerine çekti. Suden'in açıklaması bazı ünlü isimler tarafından da beğeni aldı.

Biricik Suden patladı! 'Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların...'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Biricik Suden, son zamanlarda spor salonlarında geçirdiği vakitlere dair de paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Paylaştığı fotoğraflarda yoğun spor temposunun karşılığını fazlasıyla aldığı görülen Biricik Suden, yeni görüntüsüyle mutlu olsa da yapılan bazı yorumlardan hoşnut olmadığını son paylaşımı ile gösterdi.

Ekran Alıntısı

Erkeksi bir görüntüye sahip olduğu yönünde eleştirilere tepki gösteren Suden şunları yazdı:

“Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların bana ‘o kaslarla erkek gibi olmuşsun’ demeleri sadece vücutlarının değil, kafalarının da çalışmadığının göstergesi. Erkek benim gibi oluyorsa, sizin cinsiyetiniz nedir açıklayın lütfen”

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