Biricik Suden patladı! 'Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların...'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Biricik Suden, son zamanlarda spor salonlarında geçirdiği vakitlere dair de paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Paylaştığı fotoğraflarda yoğun spor temposunun karşılığını fazlasıyla aldığı görülen Biricik Suden, yeni görüntüsüyle mutlu olsa da yapılan bazı yorumlardan hoşnut olmadığını son paylaşımı ile gösterdi.

Erkeksi bir görüntüye sahip olduğu yönünde eleştirilere tepki gösteren Suden şunları yazdı:

“Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların bana ‘o kaslarla erkek gibi olmuşsun’ demeleri sadece vücutlarının değil, kafalarının da çalışmadığının göstergesi. Erkek benim gibi oluyorsa, sizin cinsiyetiniz nedir açıklayın lütfen”

