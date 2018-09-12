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"Birikim" sergisi 6 Ekim'de açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

"Birikim" sergisi 6 Ekim'de açılacak

İSTANBUL (AA) - İsviçreli sanatçı Ursula Katipoğlu ile Yusuf Katipoğlu'nun "Birikim" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'de 38 yıl önce bir araya gelen iki sanatçının sanat hayatları boyunca hazırladıkları eserlerin görülebileceği sergi, 6 Ekim'de Beyoğlu'ndaki Galeri Diani'de ziyarete açılacak.

Sergi üzerine 20 Ekim'de bir söyleşi gerçekleştirilirken, etkinlik 27 Ekim'de sona erecek.

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