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Biriktirdiği antika eşyaları kamyonetinde sergiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde berberlik yapan Kenan Türk, 30 yıldır farklı bölgelerden topladığı antika eşyaları müze haline getirdiği kamyonetinde sergiliyor - Berber esnafı Kenan Türk: - "Çeşitli illeri gezip bulduğum antika eşyaları müze haline getirdiğim mobil kamyonetimde sergiliyorum"

Sakarya'da berberlik yapan Kenan Türk, 30 yıldır topladığı antika eşyaları berber dükkanının önünde müze haline dönüştürdüğü kamyonette sergiliyor.

Akyazı ilçesinde 30 yıldır berberlik yapan ve en büyük meraklarından biri antika eşya toplama olan Kenan Türk, Türkiye'nin çeşitli illerinden temin ettiği antika eşyaları, mesleğini icra ettiği dükkanının önündeki kamyonetin kasasında vatandaşların beğenisine sunuyor.

Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır berberlik mesleğini icra ettiğini, antika eşyalara ilgi duyduğu için böyle bir çalışma hazırladığını söyledi.

Antika toplama işini hobi olarak yaptığını belirten Türk, şöyle devam etti:

"Çeşitli illeri gezip bulduğum antika eşyaları müze haline getirdiğim mobil kamyonetimde sergiliyorum. Çeşitli illeri gezerek buradaki antika eşyaları topluyorum. Burada eski şamdan, bakraç, ibrik, plaklar ve tekerlekler gibi birçok antika eşya var. Bazı eşyalar 150 yıllık. Akyazı'dan da topluyorum. Bir müze açmak istiyorum. Şu anda seyyar müze olarak antika eşyaları sergiliyorum ve vatandaşlardan da çok güzel tepkiler var. Ben bunları toplamak için bit pazarlarını, antikacıları ve hurdacıları geziyorum. Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Kocaeli gibi birçok illeri gezip bu antika eşyaları topluyorum ve mobil aracımda sergiliyorum."

İlçe sakinlerinden Fatih Kıyıcı da daha evvel böyle seyyar müze gördüğünü fakat bu seyyar müzenin farklı olduğunu dile getirdi.

Kenan Türk sayesinde de ilçelerinde seyyar müzeyi yakından görme şansı olduğunu aktaran Kıyıcı, "Burada geçmişten geleceğe bir köprü kurulmuş gibi oldu. Akyazı'da yıllar önce kullanılmış eşyaları tekrar germek bizim için güzel bir şey. Çok eskiden kullanılmış 150 yıllık objeler, bunları burada görmek insana ayrı bir haz veriyor. Bunları gördükçe geçmişe bir yolculuk yapmış gibi oluyoruz." diye konuştu.

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Akyazı berber kamyonet Kenan Türk müze sakarya sergi

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