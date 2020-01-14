Biriktirdiği harçlığını, duygu yüklü bir mektupla bağışladı

Elazığ’da 9 yaşında bir kız çocuğu harçlıklarından biriktirdiği 26,5 lirayı duygu yüklü bir mektupla İdlip için bağışladı.

Elazığ’da ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi, harçlığından biriktirdiği 26,5 lirayı İdlib’teki çocuklar için duygu yüklü bir mektupla beraber ailesi aracılığıyla, İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi’ne gönderdi. İsminin açıklanmasını istemeyen küçük kızın yazdığı mektup okuyanları duygulandırdı.

"Sen benden önce cennete gideceksin, beni de unutma"

9 yaşındaki öğrencinin defterinin bir sayfasına yazıp gönderdiği mektupta, “Canım kardeşim, sana bunları yazarken utanıyorum. Sen aç susuzken ben şeker yemekten, çikolata yemekten utanıyorum. Babamın verdiği harçlıkları sen şeker ve çikolataları ye diye hiç harcamadım, sabırla biriktirdim. Şimdi biraz utancım geçti. Biliyorum sen benden önce cennete gideceksin. Cennette beni de unutma”ifadeleri yer aldı.

"Harçlıklarını mektupla iletti"

İdlip Yardım Platformu olarak başlattıkları kampanyayı anımsatan İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, "Yardım kampanyası çerçevesinde geçen hafta bir grup çocuk kendi harçlıklarından biriktirdikleri paraları bizzat kendileri gelip o çocuklara biz de yardımcı olmak istiyoruz diye makbuz karşılığında kurumumuza bağışta bulundu. Bu gerçekten bizi duygulandırmıştı. Dün itibari ile de farklı bir şey daha yaşadık. Yine kurumumuza bir veli tarafından getirilen bir zarf oldu. Çocuğunun kendi kumbarasında biriktirmiş olduğu harçlıkları ve içinde bir mektup da yazarak bizlere iletmek istediğini söyledi. Biz de memnuniyetle aldık. Saydık ve çocuğumuzun kumbarasından çıkan miktarı önümüze koyduk. Arkasında ise kendi kalemi ile duygularını ifade eden küçük bir metin yazmış”dedi.

