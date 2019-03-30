MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Bizler, birileri gibi kirli hesap peşinde değiliz. Bizim yolumuz, sözümüz açık. Son derece net ve şeffafız. 'Devlet, millet, vatan, ay yıldızlı al bayrak' diyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz." dedi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen belediye başkan adayları için yürüyüş düzenlendi.

AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla MHP Toroslar İlçe Başkanlığına kadar yürüdü.

Elvan'ın yanı sıra Cumhur İttifakı'nın MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz ile iki partinin yöneticileri de yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün ardından düzenlenen açık hava toplantısında konuşan Elvan, AK Parti ve MHP'nin teşkilatlarına, yarın yapılacak yerel seçim öncesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan adayları için destek isteyen Elvan, Türkiye'nin düşmanlarına en güzel cevabın sandıkta verileceğini vurguladı.