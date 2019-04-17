AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hiçbir seçimde olmadığı kadar usulsüzlük o kadar fazla ki. Bir kez daha söylemek istiyorum, sandık başkanları üzerinden, seçim kurulunda birileri her türlü cezai müeyyideyi de göze alarak bir şeyler yaptı." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin genel merkezinde gazete, televizyon ve haber ajansların Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Yavuz, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi ile ilgili YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunun detaylarını anlattı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarını etkileyen olaylarda kayıp oy pusulalarına değinen Yavuz, Ataşehir, Kadıköy, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'deki bazı sandıklarda oy pusulalarının kaybolduğu ve bazı sandıklardaki zarflardan da oy pusulalarının çıkmadığını söyledi. Aynı ilçelerdeki bazı sandıklarda da sandık sonuç tutanaklarına kaydedilen geçersiz oyların, oy pusulalarının bulunmadığını belirten Yavuz, "Sandıklar açıldığında mühürlü olması gereken geçersiz oy kısmının mühürsüz olduğunu görüyoruz. Hiçbir seçimde olmadığı kadar usulsüzlük o kadar fazla ki. Bir kez daha söylemek istiyorum, sandık başkanları üzerinden, seçim kurulunda birileri her türlü cezai müeyyideyi de göze alarak bir şeyler yaptı. Bir kısım sandık başkanı gözünü kararttı. Hata yapan da vardır, o kadar haksızlık edemem. İçinden çok azı sayıda sehven yanlışlık yapmış olabilir ama 10 binlerce hatanın, usulsüzlüğün sadece hataya bağlanması mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret Maltepe'nin birleştirme tutanakları il seçim kuruluna getirildi

Oy ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasında da usulsüzlükler olduğunu ifade eden Yavuz, "Arnavutköy'deki 1487 nolu sandıkta AK Parti'nin 182 oyu CHP'ye gitmiş. CHP'nin 87 oyu Vatan Partisi'ne gitmiş. Bağımsız birinin aldığı 1 oy da bize yazılmış. Bu ince işçilik olmadan mümkün mü? Bu sıradan bir kaydırma işlemi olabilir mi?" dedi. Bazı sandık başkanlarınca, oy sayımlarından önce tutanakların sandık görevlilerine imzalatıldığını bildiren Ali İhsan Yavuz, "Bu işlem en büyük hatalardan bir tanesi. Sandık başkanı diyor ki, 'Bu imzaları önce atalım. Oradan oraya geçirirken kolayca yapalım, vakit harcamayalım.' Toplamı değişmesin diye rakamlarla oynuyorlar, ince işçilik çıkartıyorlar." diye konuştu. - "24 Haziran seçimleri öncesi yapılmıştır" Büyükçekmece Belediyesinde görevli Mehmet Özgür Samanlı'nın, 28 Mart 2017'de Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevlendirildiğini belirten Yavuz, şöyle devam etti: "Bu iş son anda başlatılmadı. Bu verilere dayalı olarak kişisel tahminim şudur, 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bir kurgu var. Bu işler hata değildir adeta taammüden yapılmıştır. Bilerek, isteyerek, kurgulanarak yapılmıştır. 24 Haziran seçimleri öncesi yapılmıştır. Niçin 24 Haziran seçimlerinde değil de bu seçimlerde, söyleyeyim. Bütün bu oynamalarla, 24 Haziran seçimlerinde en fazla bir milletvekiline etki edebilirlerdi, çok şey değişmiyordu. Ne kadar atımlık barutu varsa, 'Hepsini burada kullanalım, İstanbul'da el değiştirelim, zaaf ortaya çıkartmaya çalışalım.' diye ne kadar imkan varsa o güne hazırladılar. O gün tam da hazır hissetmediler kendilerini. Bunu sadece bir yerin kurgulaması mümkün değildir. Gerçekten bu işin beyin takımının kim veya kimler olduğunu önümüzdeki günlerde konuşmamızda çok fayda var. Ama bu beyin takımı neresiyse orası bütün güçleri birleştirmeyi becermiş. Yasal, gayrı yasal bütün yapılanmalardan istifade etmiş. Bu işin içerisinde gerçekten birçok gayrı yasal oluşumlardan alınarak görevlendirilen isimlerin olduğunu da düşünüyorum."

Yavuz, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen adayların mazbatasının iptal edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: "298 sayılı yasanın 8. maddesi, 'Kamu hizmetinden yasaklı olanlar, seçme hakkına da sahip değildir' diyor. Böyle bir iddiada bulunmadık ama bunu da düşünmekte fayda var, YSK'nin bu yönüyle de düşünmesi gerekir. Maddede kısıtlı olanlar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar için illa bir mahkeme kararı gerekir mi? Bence hayır. KHK, 'Kamu hizmetinden yasaklı' demiş. Böyle bir şeyin fitilini de ateşlemiş oluyorum, bunun da tartışılması gerekir benim böyle bir iddiam var. Kanun çerçeveyi çizmiş, illa mahkeme kararına bağlı olması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Böyle bir rapor varsa onu YSK tartışacak." KHK ile ihraç edilenlerin sandık başında nasıl görevlendirildiğini soran Yavuz, "Kanun bu kadar açıkken nasıl olur? Bunun suçlusu AK Parti midir? Hayır. Bunun suçlusu, eğer bu listelerdeyse CHP midir? CHP'nin yaklaşımını eleştiriyoruz ama bazen diyoruz ki bu bizzat seçim kurullarının meselesi. Bu da araştırılsın, kimin meselesi, ortaya çıksın." dedi.

Büyükçekmece Belediyesinde görevli Samanlı ile ilgili, 7 bin 282 kişiye İstanbul'un başka ilçelerinden ve İstanbul dışından seçmen kaydı yaptığı için soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Yavuz, "Seçmen kaydında ortaya çıkan rakamın, 2 bin küsurlu rakamlardan bahsediliyor. CHP'nin sözcüleri, 'Seçmen listesinde çok az sayıda artma olmuş, nasıl bu kadar sayıdan bahsediyorsunuz?' diyor. Doğru. 24 Haziran'dan bu yana 2 bin 314 seçmen artmış, doğru ama 24 Haziran seçimlerinde Büyükçekmece'de seçmen olup da 31 Mart seçimlerinde seçmen olmayan 3 bin 349 kişi var. Bunlara ne oldu? 24 Haziran'da Büyükçekmece'de seçmen olup da 31 Mart seçimlerinde başka ilde seçmen olan 4 bin 500 kişi var. Demek ki sadece usulsüzlük 2 bin 314 kişi için değil." ifadelerini kullandı. - "Bu işlem, büyükşehir seçimlerini etkilemez mi?" Yavuz, 24 Haziran'da Büyükçekmece'de seçmen olup da 31 Mart seçimlerinde İstanbul'un başka ilçelerinde seçmen olan 4 bin 105, askı sürecinde dondurulan 622 kişinin olduğunu söyledi. Büyükçekmece'de 14 seçmenin boş arsaya, 36 seçmenin inşaatta, 35 seçmenin sahte adreste, 269 seçmenin ikamet etmediği yerde, 31 seçmenin ev gibi numaralandırılan yerde, 129 seçmenin boş dairelerde, 5 seçmenin ise konut olmayan yerde seçmen yazıldığını belirten Yavuz, şunları kaydetti: