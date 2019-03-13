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"Birilerinin nefret söylemlerine inat, sevgiyi büyüteceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 21:31 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "İnsanlarımızın temiz duygularını istismar ederek aldıkları oylarla, yetkiyle inşa edeceklerine imha etmeyi seçtiler. Yol yapacakları yerde çukur kazdılar, sadece yolları çukurlarla donatmadılar, delik deşik ettikleri yolların yanında bu aziz milletin gönüllerini delik deşik ettiler" - "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de birilerinin nefret söylemlerine inat, sevgiyi büyüteceğiz. Onların ayrılıkçı, bölücü tavırlarına inat beraberliği, dayanışmayı güçlendireceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnsanlarımızın temiz duygularını istismar ederek aldıkları oylarla, yetkiyle inşa edeceklerine imha etmeyi seçtiler. Yol yapacakları yerde çukur kazdılar, sadece yolları çukurlarla donatmadılar, delik deşik ettikleri yolların yanında bu aziz milletin gönüllerini delik deşik ettiler." dedi.

Kasapoğlu, AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın, Cumhuriyet Caddesi'ndeki seçim bürosunu ziyareti sırasında, Van'ın güzel insanlarına, Süphan Dağı'nın heybetine sevdalı olduklarını söyledi.

Çıktıkları bu yolda birlik ve beraberliklerini hiçbir örgüt ve şebekenin bozamayacağını ifade eden Kasapoğlu, sıkı ve güçlü durarak aralarına hiçbir ayrılıkçı düşünce, bölücü yaklaşım giremeyeceğini vurguladı.

Kasapoğlu, Van için Türkiye için her türlü hile ve oyuna rağmen daha güçlü yürüyeceklerinin altını çizerek, "Bu medeniyet beşiği toprakları, bu coğrafyanın yiğit insanlarını çok kez tuzağa düşürmeye çalıştılar ama Van'ın fedakar, cefakar, kahraman insanları onların tuzaklarına hiçbir zaman kanmadı. Van'ımız her şeyin en güzeline layıktır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Van'ın yarınları için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne kaş koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan, üretmek, inşa etmek, sevgi, merhamet ve kardeşlik demek olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Biz inşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de birilerinin nefret söylemlerine inat sevgiyi büyüteceğiz. Onların ayrılıkçı, bölücü tavırlarına inat beraberliği, dayanışmayı güçlendireceğiz. Onların imha edici, yıkıcı tavırlarına inat daha çok üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin her yerinde en kaliteli tesisleri inşa ettik"

Kasapoğlu, Bakanlık olarak Van'da çok büyük bir spor seferberliği başlatacaklarını dile getirdi.

Sporun bedensel sağlık ve zihinsel rahatlık açısından çok önemli olduğunu anlatan Kasapoğlu, başarılı sporcuların Türkiye'yi uluslararası alanlarda temsil ettiğini, şanlı bayrağı dalgalandırdığını da belirterek, bu nedenle sporu yaygınlaştırmaları gerektiğini söyledi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu ve sporcuyu çok sevdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Son 17 yılda ülkemizde çok ciddi spor tesisleşmesi gerçekleşti. Türkiye'nin her yerinde en kaliteli tesisleri inşa ettik. Bundan sonraki süreçte, bu tesisleri daha da artıracağız. Van'daki tesis eksikliğini de bir yıl içinde gidermeyi taahhüt ediyorum. Şu anda Van'ın 15 noktasını tespit ettik, oralarda futbol, voleybol, basketbol alanlarının olduğu semt sahalarını sizlerin hizmetine sunacağız. Bunun yanında Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemiz var. Bunun için evlerinize yakın semt havuzları inşa edeceğiz. Bunları da bir yıl içinde sizlerin hizmetine sunacağız. Sizlerden tek ricamız, bu tesisleri doldurmanız."

Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını, bu nedenle Van'ın güzel gençlerine daha çok imkan sunmak amacıyla 4 yere kapalı tenis kortu inşa ederek şampiyon tenisçiler yetiştireceklerini aktaran Kasapoğlu, sporun yanında zihinsel anlamda da insanların kendilerini geliştirmeleri için gençlik merkezleri yaparak vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.

- "Gönül gönüle vermek zorundayız"

Kasapoğlu, insanlara her gün daha fazla hizmet etmenin heyecanıyla çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "İnsanlarımızın temiz duygularını istismar ederek aldıkları oylarla, yetkiyle inşa edeceklerine imha etmeyi seçtiler. Yapacaklarına, yakmayı tercih ettiler. Yol yapacakları yerde çukur kazdılar, sadece yolları çukurlarla donatmadılar, delik deşik ettikleri yolların yanında bu aziz milletin gönüllerini delik deşik ettiler. Biz inşallah 31 Mart'ta gönlümüzü, ciğerimizi yakan, canlara kıyan o odaklara hep birlikte dik durarak yeter artık, yeter diyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Bundan sonra zaman üretme, inşa etme, bir ve beraber olma zamanıdır." diyeceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Onların ayrıştırıcı söylemlerini bir kenara atacağız. Onlara değil, onların iş birliği yaptığı tüm odaklaradır bu mesajlarımız. Vanlı kardeşlerimin gür sadasının sadece Ankara'dan değil, dünyanın her yerinden duyulacağına inanıyorum. Gönül gönüle vermek zorundayız. Hiçbir nifak şebekesinin oyununa gelmeden bir ve beraber olarak çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Cumhuriyet Caddesindeki esnafı da ziyaret etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 31 mart seçimleri Seçim bürosu ziyareti Van

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