HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Bulunamayacağından Korkuyoruz”

“Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Bulunamayacağından Korkuyoruz”

12.11.2020 20:20 | Son Güncelleme

VOA Türkçe’ye konuşan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Birol Kocaman, "Doktorlarımızın, hemşirelerimizin pozitif olup, çalışacak personel sayısında bir aksamaya yol açmasından kaygılıyız” dedi

“Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Bulunamayacağından Korkuyoruz”

Corona virüsü salgınıyla birlikte Aile Sağlık Merkezleri’nin (ASM) iş yükü ve bu merkezlerde çalışan sağlık çalışanlarının da salgına yakalanma riski arttı. VOA Türkçe’ye konuşan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Birol Kocaman, “bebek izlemleri, kanser taramaları, aşılar ve birinci basamak poliklinik hizmetleri gibi rutin görevlerin yanı sıra salgın sonrasında Corona hastası olanlar ve onlarla temaslı kişilerin takibinin” aile hekimleri tarafından yerine getirildiğini hatırlattı. Kocaman, ayrıca hastanelerin pandemi hastanesine dönüşmesi ve hastanelerde verilen poliklinik hizmetlerinin azalması nedeniyle de ASM’lere başvurularda artış olduğunu söyledi.

Vardiyalı ya da esnek çalışma talebi

Kocaman, “Her geçen gün vaka sayısı artıyor. Bizim birinci basamak sağlık hizmetlerinde kaygımız, kendi personelimiz. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin pozitif olup, çalışacak personel sayısında bir aksamaya yol açmasından kaygılıyız. Hizmet verecek ekip bulunamayacağından korkuyoruz” dedi. Vardiyalı ya da esnek çalışma sistemine geçilmesi için yetkililere öneri götürdüklerini belirten Kocaman, “Maalesef Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda resmi bir bildirimi yok. Biz sağlık çalışanlarının da Covid 19’a yakalanma riski her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı genelgesiyle esnek veya randevulu çalışma sistemine geçilirse biz de en azından iş yükümüzü ve riskimizi azaltırız” diye konuştu.

“Randevusuz gelen hastaya ‘gelme’ deme lüksümüz yok”

Kocaman, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden bir randevu programı olsa da bunun randevusuz gelen hastalara bakılmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı: “Belli bir sayıda randevu verebiliyoruz. Bir de ‘ayaktan muayene’ diye geçen bir zaman dilimimiz var. Bu dilimde gelen hastaların sayısını ve yoğunluğunu kontrol edemiyoruz. Yani kapıdan gelen hastaya ‘Sen bugün gelme, geri dön, yarın gel’ deme lüksümüz yok. İşte bunu Bakanlık’tan bekliyoruz. Yani randevuyla gelinmeli. Randevuyla gelindiği zaman bizler biraz daha kontrollü olarak onlara hizmet verebiliriz. Hem onların hem de bizlerin sağlığı açısından daha iyi olacaktır.”

Kişisel koruyucu ekipman sorunu

“Biz, gelen vatandaşın virüs pozitif olup-olmadığını bilmiyoruz. Haliyle ne kadar koruyucu ekipman kullansak da kapıda triaj uygulamaları yapsak da riskimiz haliyle arttı” diyen İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı, kişisel koruyucu ekipman konusunda da devletten yeterli desteği alamadıklarını vurguladı: “Devletimiz sağ olsun ilk zamanlarda hem mask, hem dezenfektan hem de eldiven --ayrıca disposable (tek kullanımlık) beyaz gömlekler veriyordu. Ama şu anda sadece maske ve beyaz gömlek takviyesi yapabiliyor. Tabii, bunlar da sayı olarak yetersiz. Biz kendimiz cari idari yardımlarımızla bunları takviye etmeye çalışıyoruz”.

“Ek ödeme sözü tutulmadı”

Kocaman, aile hekimliği çalışanlarına yönelik ek ödeme yapılacağı yönündeki açıklamaların da pratiğe geçmediğini sözlerine ekledi: “Biliyorsunuz, süreç Mart ayında başladı. Sağ olsun Sağlık Bakanımız başlangıçta sadece ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanlarına ek ödeme yaptı. Daha sonra Ağustos ayından itibaren geçerli olacağı söylenen bir ek ödeme vaadi var. Fakat bu ek ödeme sözü de yaptığımız özellikli izlem oranına bağlandı. Yani bize şartlı bir ek ödeme sözü verildi. Fakat Kasım ayının ortalarına yaklaştık. Maalesef bu ek ödemeyle ilgili bir gelişme yok. Yani bu söz bize tutulmadı şu an için.”

“Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önerisiyle Dünya Sağlık Örgütü’nün 2001 yılını Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan ettiğini hatırlatan Kocaman, “Teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Ama bizim için bize verilen sözlerin tutulması öncelikli. Daha güvenli ve daha iyi şartlarda çalışabilmek ve gelecek kaygısı yaşamadan çalışabileceğimiz düzenlemeleri bekliyoruz” diye konuştu.

Kocaman, aile hekimlerinin taleplerini ise şöyle sırladı: “Aile hekimlerinin ücretli izin hakkı yok gibi. Bir arkadaşımız bize vekalet etmeden izne ayrılamıyoruz ya da ayrıldığımız zaman ücretimizden kesiliyor. İzinlerimizle ilgili düzenleme yapılmasını istiyoruz. Ayrıca etkili bir ‘sağlıkta şiddet yasasının’ çıkarılması, özlük haklarımızın iyileştirilmesiyle ilgili önlemlerin ve yeni yönetmeliklerin çıkarılması bizi daha çok mutlu edecektir. Yoksa bizlere gün, ay vesaire yılların adanmasının bir anlamı yok. Bizler zaten her şartta görevimizi hakkıyla ve layığıyla yerine getiriyoruz. Ek ödeneklerle değil, maaşımıza yansıyan rakamlarla bize ücret ödenmesini istiyoruz. Aile hekimliği sistemi başladığından bu yana rakamsal anlamda ciddi hak kayıplarımız var. Bunların telafi edilmesini, bunun için daha uygun bir ödeme yönetmeliğinin çıkmasını istiyoruz. Emeklilikte rahat yaşayabileceğimiz rakamlarla emekli maaşı almak istiyoruz. Sağlıkta şiddet konusunda etkin bir yasanın çıkmasını ve uygulanmasını istiyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndüKorku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü
Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...
En Çok Okunan Haberler
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Ayda'nın babası sitem etti: Herkes bir mazeret üretiyor
Ayda'nın babası sitem etti: Herkes bir mazeret üretiyor
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'
'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Ünlü ressam Lütfü Günay hayatını kaybetti!
Ünlü ressam hayatını kaybetti!
Son dakika! Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması
Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması
12 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
12 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü
Korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü
Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı
Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı
Kayseri için önemli koronavirüs uyarısı: Kritik noktaya doğru gidiyor
Önemli korona uyarısı: Kritik noktaya gidiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.