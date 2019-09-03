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"Birinci basamak sağlık hizmetleri halk sağlığı problemlerini azaltır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:51 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık: - "Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanımı, halk sağlığı problemlerini azaltacağı gibi kaliteli ve uzun bir yaşam sürülmesini de sağlayarak, ülke ekonomisinin daha sağlıklı ve verimli hale gelmesine katkıda bulunacaktır" - "DSÖ verilerine göre, dünya üzerinde çok sayıda insan halen önlenebilir hastalıklardan yaşamını kaybetmeye devam ediyor. İshal, ölüm nedenleri arasında halen ilk 10 içinde yer alıyor, hatta bazı ülkelerde ilk sırada geliyor"

İSTANBUL (AA) - Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanımının halk sağlığı problemlerini azaltacağı gibi kaliteli ve uzun bir yaşam sürülmesini de sağlayarak, ülke ekonomisinin daha sağlıklı ve verimli hale gelmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Prof. Dr. Açık, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri olan sağlıklı bireyler hedefi kapsamında herkes için her yaşta sağlıklı bir yaşam sağlamaya odaklanıldığını ifade etti.

Açık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "halk sağlığı" kavramının toplumun örgütlü çabaları ile hastalığı önleme, yaşamı uzatma ve sağlığı geliştirme sanatı ve bilimi olarak tanımlandığını hatırlattı.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasının, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve hastalıkların önlenmesi konularında toplumsal farkındalığı artırmak açısından büyük bir önem taşıdığını ifade eden Açık, şöyle devam etti:

"Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanımı, halk sağlığı problemlerini azaltacağı gibi kaliteli ve uzun bir yaşam sürülmesini de sağlayarak, ülke ekonomisinin daha sağlıklı ve verimli hale gelmesine katkıda bulunacaktır. Gerek sağlık personeline gerekse vatandaşlarımıza yönelik düzenli sağlık eğitimleri verilmesi, toplumun koruyucu sağlık önlemleri ile ilgili bilinçlendirilmesi ve olası hastalık risklerini ortadan kaldırıcı yaklaşımla verilecek sağlık hizmeti ile hastalık gelişmeden müdahale edilmesi hem sağlık hem de ekonomide çıtayı yükseltecek bu sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır. Halk sağlığı çalışmaları, hastalıkların, ölümün, ekonomik kayıp ve iş gücü kayıplarının azaltılması ve önlenmesini sağlayarak, doğuştan beklenen yaşam süresini de uzatacaktır."

- "Dünya çapında önlenebilir hastalıklar ölüm sebebi olmaya devam ediyor"

Açık, DSÖ verilerine göre, dünya üzerinde çok sayıda insanın halen önlenebilir hastalıklardan yaşamını kaybetmeye devam ettiğini, ishalin ölüm nedenleri arasında halen ilk 10 içinde yer aldığını, hatta bazı ülkelerde ilk sırada geldiğini aktardı.

Oysa sağlıklı içme/kullanma suyunun ve gıda güvenliğinin sağlanması ile bağışıklama hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasının sağlaması durumunda, bu tür bulaşıcı hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yasemin Açık, şunları kaydetti:

"Eğitim ve tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça ölüm nedenleri de değişim gösteriyor. Eskiden bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümler üst sıralardayken, artık çocuk ölümlerinin toplamdaki oranı azalıyor ve yaşlı nüfusta da bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölüm oranları artış gösteriyor. Altyapı, hijyen, beslenme, aşılama ve temel sağlık hizmetlerinde yapılacak iyileştirmelerin yanı sıra, sağlıklı bir çevrede yaşamak için alt yapı sistemlerinin oluşturulması, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile iş yeri ortamının sağlıklı hale getirilmesi; iyi beslenme, zararlı madde kullanmamak ve spor yapmak gibi sağlıklı yaşam tarzı davranışlarının benimsenmesi ve bu davranışların geliştirilmesi konusunda toplumsal bilincin artırılması, ölüm oranlarının önemli ölçüde azaltılmasında önem taşıyor."

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