"Birinci basamak sağlık hizmetleri halk sağlığı problemlerini azaltır"

İSTANBUL (AA) - Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanımının halk sağlığı problemlerini azaltacağı gibi kaliteli ve uzun bir yaşam sürülmesini de sağlayarak, ülke ekonomisinin daha sağlıklı ve verimli hale gelmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Prof. Dr. Açık, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri olan sağlıklı bireyler hedefi kapsamında herkes için her yaşta sağlıklı bir yaşam sağlamaya odaklanıldığını ifade etti.

Açık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "halk sağlığı" kavramının toplumun örgütlü çabaları ile hastalığı önleme, yaşamı uzatma ve sağlığı geliştirme sanatı ve bilimi olarak tanımlandığını hatırlattı.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasının, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve hastalıkların önlenmesi konularında toplumsal farkındalığı artırmak açısından büyük bir önem taşıdığını ifade eden Açık, şöyle devam etti:

"Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanımı, halk sağlığı problemlerini azaltacağı gibi kaliteli ve uzun bir yaşam sürülmesini de sağlayarak, ülke ekonomisinin daha sağlıklı ve verimli hale gelmesine katkıda bulunacaktır. Gerek sağlık personeline gerekse vatandaşlarımıza yönelik düzenli sağlık eğitimleri verilmesi, toplumun koruyucu sağlık önlemleri ile ilgili bilinçlendirilmesi ve olası hastalık risklerini ortadan kaldırıcı yaklaşımla verilecek sağlık hizmeti ile hastalık gelişmeden müdahale edilmesi hem sağlık hem de ekonomide çıtayı yükseltecek bu sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır. Halk sağlığı çalışmaları, hastalıkların, ölümün, ekonomik kayıp ve iş gücü kayıplarının azaltılması ve önlenmesini sağlayarak, doğuştan beklenen yaşam süresini de uzatacaktır."