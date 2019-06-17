HABER

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara: - "Cumhuriyet'in ilk yıllarında binde 250 olan bebek ölümleri binde 8'lere düştü"

KIRKLARELİ (AA) - Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Cumhuriyet'in ilk yıllarında binde 250 olan bebek ölümlerinin binde 8'lere kadar düştüğünü belirtti.

Kentteki bir otelde düzenlenen "Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi" programının açılışına katılan Kara, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında büyük başarılara imza attığını, çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden, fedakarca insanlara şifa vermek için çalıştığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in ilk yıllarında binde 250 olan bebek ölümleri binde 8'lere düştü. Binde 250'lerde olan bebek ölümleri bugün binde 9'larda, 8'lerde. 'Bu bile fazla' diyoruz. Yüz binde 14, 13 anne ölümüne biz 'çok fazla' diyoruz. Bu şunu gösteriyor; biz bir kişinin bile ölmemesi için gayret eden bir topluluğuz.

Başarıyı koruyabilmek, ilerletebilmek için daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. Bu bilinçle bizlerin aslında ömür boyu, bu meslekte olalım olmayalım, çalışmalarımızı yapıyor olmamız gerekiyor."

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Türkiye'nin dünyanın her ülkesinden tedavi olmak için tercih edilen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Bilgin, "Yanı başımızda Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan Trakya'ya ve İstanbul'a çok sayıda hasta gelmektedir. Doktorlarımızın kalitesi, sağlık personelimizin ilgisi hakikaten eskiyle karşılaştırılmayacak derecede çok daha yüksek oranlardadır. Bunda da eğitimin çok yüksek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sağlık personeline temel sağlık eğitimi verildi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Uzm. Dr. Uçlar: "Havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin"Uzm. Dr. Uçlar: "Havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin"
Aşırı kahve ve çay kemik erimesi riskini artırıyorAşırı kahve ve çay kemik erimesi riskini artırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genel müdür sağlık toplantı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İlginizi Çekebilir

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.